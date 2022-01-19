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Gaziantep'te yolda mahsur kalan vatandaşlara jandarmadan kumanya ve yakıt yardımı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan vatandaşlara jandarma tarafından kumanda ve yakıt yardımı yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan vatandaşlara jandarma tarafından kumanda ve yakıt yardımı yapıldı.


Gaziantep Adana karayolu üzerinde bulunan Nurdağı ilçesinde yoğun kar sebebiyle mahsur kalan vatandaşlara jandarma personeli tarafından kumanya ve yakıt yardımı yapıldı. Yaklaşık 2 ton malzeme jandarma helikopteri ile bölgeye taşındı.

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