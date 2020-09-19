Gaziler Günü Akyurt'ta kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene ayrıca kamu kurum, kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri de katılım gösterdi. Törende bir konuşma yapan Yakupoğlu Ortaokulu Türkçe öğretmeni İlyas Aybuğa, "Dün olduğu gibi bugünde, uzanan hain eller vatanımızdan çekilmediği sürece gazilerimiz eksik olmayacaktır. 15 Temmuz'da olduğu gibi gazilerimiz bizlere millet olma şuurunu hatırlatmıştır. Gazilik unvanına kavuşan ilk gazimizden bugüne kadar gazi olup hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hala yaşamakta olan gazilerimize sağlık diliyor, saygıyla selamlıyorum" dedi.