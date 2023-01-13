Gaziler ile şehit yakınları, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı

Gaziler ile şehit yakınları, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasını İsveç'in Ankara Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden oluşan gaziler ile şehit yakınları, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasını İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto etti.

‘HDP kapatılmalı, Kandil'e Türk bayrağı asılmalıdır', ‘Demirtaş'a özgürlük isteyenler de teröristtir', ‘HDP-PKK'ya destek verenlere hakkımızı helal etmiyoruz' gibi yazıların yer aldığı pankartlar, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı yelken bayraklarla büyükelçiliğin önüne gelen grup, İsveç'te yapılan çirkin provokasyona çeşitli sloganlarla tepki gösterdi.

Burada bir açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, İsveç'te yapılan provokasyonun Batı'nın iki yüzlülüğünü ortaya çıkardığını savundu.

“Bu eylem Türk milletinin birliğini hedef almaktadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki adımları karşısında terör örgütlerinin eylem kabiliyetini kaybettiğini belirten Aylar, “İplerini elinde tutan sahiplerine dönmüş ve burada ancak maketli bir mücadeleye girmişlerdir. Her ne kadar bu eylem Cumhurbaşkanımızın şahsı hedef alınarak gerçekleştirilmiş olsa da bilmekteyiz ki cumhurbaşkanımızın şahsında yüce Türk milletimizin birliğini hedef almaktadır” dedi.

“İsveç'i uyarıyor ve bu alçak eylemi kınıyoruz”

Aylar, şöyle devam etti:

“Yapılan bu alçak saldırı neticesinde bir kez daha Erdoğan'ın bu ülke ve milletimiz için ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu anlamış bulunmaktayız. 2023'te daha güçlü bir destekle aynı irade hakim olacak. Buradan İsveç'e ve PKK/YPG'li teröristler ile destekçilerine sesleniyoruz; Cumhurbaşkanımızın arkasında bu millet ve vatanı uğruna kan döken şehit yakınları, gözünü kırpmadan gençliğinden ve geleceğinden vazgeçen gazilerimiz vardır. İsveç'i uyarıyor ve bu alçak eylemi kınıyoruz. Bir hatırlatma yapıyoruz; bu hain PKK/YPG terör örgütü zehirli yılan gibidir. Beslediği kişileri de gün gelir sokar. Aynı torbada bulundukları destekçilerini de bir gün sokup zehirleyecektir.”

Açıklama sonrası “İsveç şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganlarıyla büyükelçilik binası önünde protestoya devam eden gaziler ile şehit yakınları, üzerinde ‘Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı' yazan siyah çelengi bina önüne bıraktı. Burada bir süre protestoya devam eden grup üyelerinden bazıları, büyükelçilik binasına yumurta fırlattı.

Gaziler ile şehit yakınlarının protestosu polis ekiplerinin uyarısı sonrası sorunsuz bir şekilde tamamlandı.