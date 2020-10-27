Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Sıfır Atık projesi ödüle layık görüldü

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği 'Geri dönüşüm malzemelerinden Çanta Yapımı Projesiyle ödüle layık görüldü. Proje ilçede bir çok kadına kendi işinin patronu olma imkanı sunarken üretilen çantaların ünü ülke sınırlarını da aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyelerin başarılı sıfır atık projeleri ödüllendirildi. Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla ATO Congresıum 'da gerçekleşen ödül töreninde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,

'Geri dönüşüm malzemelerinden Çanta Yapımı Projesi için ödül aldı.

Sıfır atık projesi kapsamında yürütülen bu çalışma sayesinde hem ekosistem hem de ekonomiye katkı sağlandı. Proje kapsamında eğitim alan kadınlar ürettikleri çantaları kullanmanın yanı sıra Gaziosmanpasa Belediyesi tarafından açılan 2 adet el sanatları satış ofislerinde de satışlarını yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Hem sıfır atık projesine katkı sağlayan hem ekonomik getirisi olan proje için hazırlanan Çantaların bir eşi benzeri olmadığı için yurt içi yurt dışında da çok talep görüyor. Kahve paketleri. takvim yaprakları, ciltleri dağılmış kitaplar, paket kağıtları, Cips paketleri, broşür ve dergiler kullanılarak hazırlanan çantaları görenler gözlerine inanamıyor.

"Atıksız bir doğada coğrafyada yaşamayı önceliyoruz”

Projenin hikayesini anlatan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ”Atık kağıtlardan, ambalaj kağıtlarından toplayıp bir araya getirdiğimiz bayan çantası olarak ürettiğimiz geri dönüşüm çantasının ödülünü aldık. Hizmetimiz 2 yıldır devam ediyoruz. Patentini aldık. Kursiyerlere hem meslek öğretiliyor hem ticaretini yapmaları sağlanıyor. Atıkları dönüşüme kazandırarak değer üretilen bir proje. Kadınlar için tek model, benzeri yok. Gaziosmanpaşa halkı adına aldık. Sıfır atık projesinin kavram olarak yaygınlaşması için bu projeyi önemsiyoruz. Sıfır atığın bir yaşam biçimi, felsefesi olması önemli. Ülke genelinde yayılması düşüncesiyle projelerimize devam edeceğiz. Belediye çöpleri toplayan, sorumluluğu en çok olan kurumlar. Çöpler az toplansın geri dönüşüme, ekonomiye katkı olsun diye sıfır atığı önemsiyoruz. En büyük paydaşların belediyeler olduğunu düşünüyorum. Atıksız bir doğada coğrafyada yaşamayı önceliyoruz” dedi.