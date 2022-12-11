Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazıları rekor sürede tamamlandı

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı çalışmalarının hızla ilerlediği, iki Tünel Açma Makinesi (TBM) ile başlatılan 6 bin 830 metrelik TBM kazılarının aralıksız bir çalışmayla 18 ay gibi rekor sürede bitirildiği duyuruldu. 28 metro aracının proje çerçevesinde hizmete alınacağı, tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun tasarlanan araçların yüzde 60 yerlilikle Türkiye'de üretildiği belirtildi.