Gecekonduların yerinde yeni yerleşim alanları

Çankaya Belediyesi artan nüfusla birlikte büyük kentlerin en büyük sorunlarından birini teşkil eden plansız yapılaşmaya karşı yetkisi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Ocak ayından bu yana ilçe genelinde 440 gecekondu yıkımını gerçekleştirdi. Tehlike arz eden ve işgallere açık hale gelen gecekonduları tespit ederek yıkım programı oluşturan Çankaya Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca gecekonduları bir bir yıkıyor. Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya'da artan nüfusla birlikte gecekondu yıkımlarına ağırlık veren Belediye, yıkım çalışmalarını kentsel dönüşüm bölgeleri olan Çamlıtepe, Mimar Sinan, 50. Yıl, Bağcılar, Birlik, Kızılırmak bölgelerinde yoğunlaştırıyor.

Belediye, gecekondu yıkımlarını kanun uyarınca ve program dahilinde gerçekleştiriyor. Yıktığı gecekonduların yerini ise okul alanları ve yeni park yapımına ayırıyor. Ocak ayından bu yana ilçe genelinde 440 gecekondu yıkımı gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, yıkılan gecekonduların olduğu yerleri okul alanları ve park alanları olarak ayırdı.