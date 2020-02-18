"Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar" sergisi Çankaya'da açıldı

Ressam Aysel Atakurt'un 'Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar' ve 'Kediler' sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Çankaya Belediye Meclis Üyesi de olan Ressam Aysel Atakurt'un sergisinin açılışına katılan Alper Taşdelen, sanatın her alanında faaliyet gösteren, toplumsal dayanışmada en önde yer alan yetenekli belediye meclis üyeleri ile çalışmanın kendisi için bir şans olduğunu ifade etti.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Atölyesi'nde başladığı resim çalışmalarına evinde kurduğu atölyesinde devam eden sanatçı Atakurt, 11. kişisel sergisinde, kendi geliştirdiği alüminyum zemine karışık teknikle yaptığı 43 eserle sanatseverlerin karşısına çıktı. “Bir hayvansever olarak kedileri de izleyip, gözlemleyip çizmeyi seviyorum” diyen Atakurt, uzun zamandır öyküsü olan kadınları resmettiğine vurgu yaptı. Atakurt, “Benim kadınlarım geceyle ağlaşan sabahla gülüşen, hüzünlü oldukları kadar renkli ve eğlenceliler de. Her birinin bambaşka yaşam öyküsü var” diyerek sanatseverleri çalışmalarını izlemeye davet etti.

Sergi, Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No 59'da yer alan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 23 Şubat'a dek görülebilir.