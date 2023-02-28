Geçici barınma için kolları sıvayan sanayiciler 7/24 esasıyla çalışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda kurulan kriz merkezi, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve sanayicilerle afet bölgeleri arasındaki yardım koridorunu açık tutuyor. İlk etapta arama kurtarma ekiplerinin acil ekipmanlarının üretim ve tedarikine yönelen kriz merkezi, bu günlerde ise konteyner imalatına odaklandı.

“Tedarik, üretim ve lojistik” ekosistemini oluşturan tüm paydaşlar ile iş birliği halinde çalışan kriz merkezi, OSB'ler, sanayiciler ve STK'lar ile yapılan istişareler sonucunda konteyner yapıların bir an önce bölgeye ulaşması için AFAD ile de koordineli çalışıyor.

Seferber oldular

Türkiye'nin en büyük konteyner üreticileri, geçici barınma ihtiyacını karşılamak için 7/24 esasına göre üç vardiyalı çalışma sistemine geçti. Bu üreticilerden biri de Ankara Başkent OSB'de üretime devam eden Dorçe Prefabrik oldu.

Tedarik zincirinin önemi

Şirketin iş geliştirme müdürü Mehmet Selçuk Yücesoy, tedarik zincirinin üretim için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Yücesoy, tedarikin önündeki engelleri kaldırdığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ederek, “Böylece günde 200-250 prefabrik geçici yaşam alanını bölgeye göndermeye başladık. Bu sayıyı bin 500'lere çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Sevkiyatlar sürüyor

Yücesoy, sadece barınma değil, banyo, tuvalet ve diğer yaşam alanları için de yapılar ürettiklerini anlatarak “Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren çalışmalarımızı, büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. İlk 24 saat içerisinde elimizde ne kadar prefabrik yapı varsa bölgeye ulaştırdık. Hala ilk günde olduğu gibi üretim ve sevkiyatlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bütün ihtiyaçları karşılayacak

Nuriş Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, AFAD'ın “Geçici Yaşam Evleri” diye tanımladığı konteynerlerin üretimini yaptıklarını belirterek “Konteyner yapılar 3 çarpı 7 ölçülerinde. İçerisinde iki odası, tuvaleti, banyosu ve küçük bir mutfağı var. Sıcak su ısıtmak için termosifon ve iki tane de ısıtıcısı var. Dışarıdan elektriğini ve suyunu bağladığımızda bir ailenin yaşamını sağlayacak bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı” açıklamasında bulundu.

Kötü günleri geride bırakacağız

Kalyon PV Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ersan Tüfekçi de konteyner kentlerin enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ürettiklerini belirtti. Genel Müdür Tüfekçi, “Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek bu kötü günleri hep geride bırakacağız. Bizde burada bir sanayi kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.