Geçmişten geleceğe iklim değişikliği

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, iklim değişikliği konusunda konferans düzenleyecek. 24 Aralık Salı günü TEDMEM düzenlediği kürsü etkinliğinin konuğu İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz olacak.

İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in 'Sıfır Gelecek' başlığı ile başlattığı iklim grevi, dünyada büyük etki oluşturdu. Siyasi söylemler, göç, mülteciler gibi pek çok alanda politika üreten uzmanlar ise son iki yılın en önemli konuları arasında iklim değişikliğini alırken, liderler bu konuyu seçim kampanyalarına eklemeye başladı. Türkiye ise bu sürece farklı kampanyalar ile destek verdi. TED, 40 okulu ile iklim değişikliğine en kalabalık destek veren sivil toplum kuruluşu oldu. TED bu kez, TEDMEM'in kürsü etkinliğinde iklim değişikliğini ele alacak. İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın katılacağı etkinlikte iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve çözümleri masaya yatırılırken, “Ben, sen, biz ne yapmalıyız” sorusu tartışılacak.

Etkinlik, 24 Aralık Salı günü saat 14.00'te TED Ankara Koleji'nde düzenlenecek. Kayıtlar www.tedmem.org üzerinden yapılacak.