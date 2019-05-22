Geleceğin bilim insanları atıkları robotlara dönüştürdü

Eski bilgisayar kasasından görme engelliler için robot, renkli ışıklardan küf ışınlayan buzdolabı, organik gübreden güneş enerjisinden güç alan sensörlü okula kadar onlarca buluş ortaya koyan öğrenciler, zekalarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Şehitlik Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları destekleme programı kapsamında oluşturdukları atölyede birbirinden özel buluşlar icat etti. Tamamen atık malzemeler kullanarak hazırladıkları projeler için gece gündüz çalışan öğrenciler, projelerini okullarında hazırladıkları bilim fuarında sergiliyor. Zekalarıyla hayran bırakan öğrencilerin öğretmenlerinin desteği ile hazırladığı projeler arasında atık malzemeden işitme engelli öğrenciler için sesi yazıya dönüştüren robot, renkli ışıklarla hazırlanan küf ışınlayıcı buzdolabı, atık malzemelerden elde edilen alışveriş çantası, organik gübre, güneş enerjili sensörlü akıllı okul binası gibi buluşlar yer alıyor. Çevreci miniklerin oluşturduğu projelerin atık malzemeler kullanılarak hazırlanması ve tasarruf sağlayan ürünler olması ise dikkat çekiyor.

İzledikleri haberden etkilenip atık malzemeyi alışveriş çantasına dönüştürdüler

Öğrencileriyle birlikte hazırladığı projenin izledikleri haber sonrası ortaya çıktığını ifade eden Fen Bilimleri Öğretmeni Ayten Çıkışır, "Biz bu projemizi izlediğimiz bir haberden yola çıkarak hazırladık. Bir balina karaya vurdu ve içerisinden tonlarca plastik poşet çıktı. Öğrencilerim bu haberden çok etkilendi. Poşet kullanımını azaltmak için hayata geçirilen projeyi biz de destekliyoruz. Alternatif bulmak için başladık. Yine atıklardan bir poşet yapalım dedik. Atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevreye bir katkı sunalım istedik. Şeker üretiminde kullanılan şeker kamışının kabuklarını kullandık. Bizim ülkemizde şeker kamışı kabuğu yok ama başka ülkelerde çok yaygın. Bunu atık olarak temin edip dönüştürüp dünyada yine satışa sunabiliriz. Son zamanlarda ülke ekonomisine katkı sağlamak için böyle projelere ihtiyacımız var diye düşünüyorum” dedi.

Doğada bulunan poşetlerin ve naylonların canlıların yaşamını tehdit eden önemli bir faktör olduğunu söyleyen Defne isimli öğrenci, ”Havadaki poşetlerin denizdeki, topraktaki ve havadaki canlılara zararını önlemek için doğa dostu bir poşet yaptık. Şeker kamışından poşet ürettik. Şeker kamışını sıkıştırarak bir poşet tasarladık ve son olarak poşetimizi diktik. Haberlerde bir balinanın kıyıya vurduğunu gördüm. Ağzından çok sayıda plastik poşet çıktığını öğrendim. Bizde o haber üstüne böyle bir poşet tasarladık” diye konuştu.

Kullanılmayan bilgisayar kasası işitme engelli öğrenciler için robot oldu

İşitme engelli öğrenciler için kolaylık sağlayacak sesleri yazıya dönüştüren robot projesine ilişkin bilgiler veren Rehber Öğretmeni Nurhan Altın ise, ”TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında ne yapabiliriz diye düşünerek bir proje oluşturduk. Sıfır Atık Projesi kapsamında e-atık tabir ettiğimiz elektronik atıklardan bilgisayar kasalarımız vardı kullanılmayan, onları parçaladık. Parçaları bir araya getirip görsel olarak bir robot tasarladık. Bunu daha nasıl işlevsel hale getirebiliriz diye düşünüp işitme engelli öğrencilerimiz için sesleri yazıya çevirebilen bir program geliştirdik” şeklinde konuştu.

Robotu tasarlarken neyi hedeflediğini anlatan öğrenci Mustafa İlker Oruç, ”Bu projede işitme engelli öğrencilerin dersleri daha iyi öğrenip anlayabilmesi için bir robot tasarladık. Bu robot sesleri yazıya çeviriyor” şeklinde konuştu.

Proje koordinatörü Türkçe Öğretmeni Songül Akan, bilim fuarına katılan öğrencilerde olumlu yönde değişimler olduğunu söyleyerek, ”Projemiz 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na 10 araştırma, 3 inceleme ve 7 tasarım projesi olarak katıldık. Temel amacımız öğrencilerimizin soru ve problemlerini günlük hayatla bağdaştırarak karşılaştıkları sorunlara daha eğlenceli ve daha etkili çözümler bulmasını sağlamak. Aynı zamanda problem çözmekteki ön yargılarını ortadan kaldırmaya çalıştık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Öğrencilerimiz daha çözüm odaklı oldu. Çekinmeleri, yapamam edemem gibi ön yargıları ortadan kalktı. Yeteneklerinin farkına vardılar” ifadelerini kullandı.

Renkli ışıkların yiyeceklere etkisini araştırarak küf ışınlayan buzdolabı yaptılar

Küfleri ışınlayan buzdolabı projesinde yer alan Nazlı Hilal Yılmaz, “Biz bu projeyi günlük hayatta buzdolabında yiyeceklerde gördüğümüz küflerden esinlenerek yaptık. Projemizin amacı ışıkları kullanarak küfleri en aza indirmek. Yaptığımız deneyde yiyeceklere farklı ışıklar verdik ve küf oranını en aza indirmeye çalıştık. Bu süreçte küflerin yiyeceklere etkisini ve hangi renk ışıkta en az üreme oluştuğunu gördük” dedi.