Geleceğin izcileri Mamak'ta yetişiyor

Mamak Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ile Mamak'ta izcilik okulları açılmasına ilişkin iş birliğine imza attı.

Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleşen protokol törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye İzcilik Federasyonu Eğitimden Sorumlu Lideri Süheyla Subaşı, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı. İzciliğin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile gerçekleşen imza töreninde mutabakat zaptı Başkan Köse ve Federasyon Başkanı Subaşı tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Mamak Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde izcilik okulları açacaklarını kaydeden Başkan Köse, “İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilincini de kazandırmaktadır” dedi.

“Gençlik geleceğimizdir”

Gençlerin geleceklerini en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Köse, "Gençlik geleceğimizdir. Biz gençlerimize manevi değerlerimizi ne kadar aşılayabilirsek birlik ve beraberlik anlayışımız aynı yönde gelişim gösterir. Amacımız, dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmaktır. Hakkın ve hakikatin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır” dedi.

Amaçlarının dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmak olduğunu belirten Köse, "Hakkın ve hakikatin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Kafasını boş meşguliyetlerle değil, kitaplarla, bilgisayarla, projeyle meşgul eden, yüreği heba ve heveslerle değil, inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Haydi gençler izci kampına”

İzcilik okulları ile gençlere kamp imkanı sunacaklarının altını çizen Köse, “Mamak Belediyesi olarak, İzcilik Federasyonu ile ortaklaşa imzalayacağımız protokol kapsamında öncelikle Spor Kulübümüz bünyesinde izcilik okulu açacağız. Burada gençlerimize izcilik faaliyetlerinin yürütülmesi adına kurslar açacağız. Gençlerimize kamp imkanı sunacağız. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Mamak genelinde izciliğe merak sarmış gençlerimizi kurslarımızda yetiştireceğiz. İzcilik faaliyeti gençlerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal karakter gelişimine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilincini de kazandırmaktadır. İzcilik ruhunun en önemli yanı, disiplinli ve çevreye duyarlı olmaktır" diye konuştu.

“Bosna'dan Bakü'ye, Brezilya'dan Kore'ye”

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise, "Birçok sporu, tabiat ve çevreyle alakalı birçok faaliyeti yaptırırken bizim istediğimiz çocuk ve gençlerin güzel ahlaklı ve vatanını, milletini seven ve ileride bizden sonra bu ülkeyi çok daha güzel yerlere taşıyacak olan çocukları geliştirmek. Bu kapsamda da Mamak ilçesi çocuklarımızı bu teşkilatımızın içinde görmekten mutlu olacağız. Onları tabiata götüreceğiz. Oradaki nimetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Onları Bosna'dan Bakü'ye kadar, Brezilya'dan Kore'ye kadar birçok yere götürüp, oradaki izcilerle tanışmalarını, özellikle gönül coğrafyamızdaki izcilerle daha da samimi olarak buradan alıp oraya götürebilmek" şeklinde konuştu.