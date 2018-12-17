Gençlerin spora kazandırılması ve sporcu bir kimlikle yetişmesi için “Gelecek Sporla Gelecek” isimli proje düzenlenen törenle tanıtıldı.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okul müdürü Mustafa Erdoğan ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı. Törende yapılan sunumda projeye ilişkin bilgi verildi.

Değişim ve gelişimi anlattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, burada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye başkanı seçildiği 2004 yılı öncesinde Kazan Köyü olarak anılan Kahramankazan'ın geride kalan 15 yılda tüm alanlarda büyük bir değişim ve gelişim geçirdiğini anlatan Ertürk, ilçelerinin Ankara'nın metropol ilçeleri arasına girmeyi başardığını, hatta Avrupa'dan da takip edilen bir ilçe haline geldiğini söyledi. Bu değişim ve gelişimin ilçelerine eğitim ve spor alanında da büyük katkılar sağladığını ifade eden Ertürk, “Bırakın üniversiteyi, lise eğitimi için bile başka ilçelere giden gençlerimiz vardı. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinden ilçemize üniversite eğitimi için gelen gençlerimiz var. İlçemizde Gazi ve Başkent üniversitelerinin iki meslek yüksekokulu ile Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin de uygulama çiftliği bulunuyor. İlçemizde uluslararası sempozyumlar düzenliyoruz. 2004'te nüfusumuz 12 bindi, şu anda 52 bin 500. 2004'te ilçemizde 11 okul varken şu anda 28 okul var. 184 olan derslik sayımızı 474'e çıkardık. 5 bin 269 olan öğrenci sayımız şimdi 12 bine ulaştı. İlçemizde 289 öğretmen varken, şimdi bu sayı 775'e yükseldi. Eğitim öğretimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda geleceğimizin teminatı ve yarınlarımız olan yavrularımız için daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Spor şehri Kahramankazan

Ertürk, spor alanında da önemli bir gelişim kaydettiklerini belirterek, “2004 öncesinde kepçe oyuklarında yüzmeye çalışan, tarlalarda misket oynayan gençlerimiz artık, uluslararası standartlarda spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde spor yapıyor. Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. 53 bine yakın nüfusumuz olmasına karşın, spor kulübümüzde 1500'e yakın lisanslı, 5000 bine yakın da aktif sporcumuz bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleri ile ilçemiz spor alanında da makus talihini yendi” dedi.

Okul müdürü Erdoğan da bu projeyle sporcu gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, projeyi okul öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte hazırladıklarını kaydetti. Erdoğan, proje kapsamında öğrencileri spora yönlendirecek çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.