Geleneksel kıyafetli atlı okçular Kahramankazan'da buluştu

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları, farklı illerden gelen sporcuları buluşturdu. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmalar nefesleri keserken, sporcular giydikleri geleneksel kıyafetlerle at üzerinden ok attı.

Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge elemeleri Kahramankazan'da gerçekleştirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramankazan Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen yarışmaya, farklı illerden gelen 65 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, kadınlar, gençler gibi 7 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Yarışma kurallarına göre sporcular giydikleri geleneksel kıyafetlerle at üzerinden oklarını fırlattı.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaları izleyemeye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Müsabakayı izlemeye gelen aileler ve çocukları da antrenörler eşliğinde at binerek keyifli vakit geçirdi. Yarışmalarda TMO Atlı Cirit Takımı da bir gösteri sundu. 2 gün süren yarışmalarda dereceye girenleri ödülleri Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar tarafından verildi.

“Sporun tüm dallarına destek veriyoruz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak tüm spor dallarına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, bu anlamlı turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kahramankazan'ın sporcu bir ilçe olduğunu ifade eden Oğuz, 58 bin nüfuslu ilçelerinde, 12 farklı branşta, bin 500 lisanslı, 5 bine yakın da aktif sporcu bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu da, katkılarından dolayı Kahramankazan Belediyesine teşekkür ederek, “Atlı okçuluk sporunun geleneksel spor dalları içerisindeki yükselişi son dönemlerde artıyor. Bu spora gerekli hassasiyeti daha çok göstererek hak ettiği yere taşımak için gayret edeceğiz” diye konuştu.