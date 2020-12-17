Geleneksel strateji ve zeka oyunu Mangala artık dünya mirası listesinde

Türkiye'nin moderatörlüğünde Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyetiyle birlikte UNESCO'ya geçtiğimiz yıl sunulan Mangala/Göçürme oyunu, bugün itibarıyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 15. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda bugün alınan kararı sosyal medyadan duyurdu.

Minyatür sanatının ardından, Mangala/Göçürme'nin de artık bir dünya mirası olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

“UNESCO'dan bir sevindirici haber daha aldık. Minyatür sanatının ardından, bugün de Mangala bir dünya mirası oldu. Yaşatılmasına ve tanıtılmasına büyük önem verdiğimiz kültürel değerlerimizin, insanlığın ortak mirası olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Hayırlı olsun.”