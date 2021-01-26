Songül Turğut, 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp' (GETAT) uygulamaları hakkında konuştu.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları kişinin genel enerji, otonom ve hormonal sistemleri arasındaki dengeyi sağlayan, bağışıklık sisteminin güçlendiren modern tıbbın yanında tamamlayıcı olarak uygulanan ve bilimsel dayanakları olan yöntemleri içeriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre GETAT, fiziksel ve zihinsel hastalıkların önlenmesinde, teşhisinde, iyileştirilmesinde veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere özgü teori, inanç ve deneyimlere dayanan bilgi, beceri ve uygulama bütünü olarak tanımlanıyor. Songül Turğut, GETAT hakkında, kişinin genel enerji, otonom ve hormonal sistemleri arasında dengesinin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için modern tıbbın yanında tamamlayıcı olarak uygulanan ve bilimsel dayanakları olan bir yöntem olduğunu açıkladı. Uzm. Dr. Turğut, GETAT yöntemlerinin özellikle kronik hastalıkların tedavisi ve korunmasında önemli olduğunun altını çizdi.

“İlaçların yan etkilerinden kaçmak için hastaların GETAT yöntemlerine ilgisi arttı”

Uzm. Dr. Turğut, bu yöntemlerle başvuruların zamanla artması düşünülerek insanları bu yöntemlerin zararlı etkilerinden korunmak ve yetkisiz kullananların önüne geçmek için Dünya'da ve Türkiye'de çeşitli düzeltmeler yapıldığını, Türkiye'de 27 Ekim 2014 yılında 15 tane GETAT uygulaması yönetmeliği çıkartıldığını açıkladı. Bu uygulamaların akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, homeopati, kayropraksi, kupa, mezoterapi, reflexoloji, ozon terapi ve sülük olduğunu söyleyerek, akupunktur ve ozon terapi uygulamalarının aktif olarak yapılmakta olduğunu vurguladı. Turğut, “İnsanların yaşam süreleri ile doğru orantılı olarak kronik ve malign hastalıklar günümüzde artmakta, sağlık çalışanlarının hastalıklara yeterli süre ayıramaması ve kullanılan ilaçların yan etkilerinden kaçmak için hastaların GETAT yöntemlerine ilgisi arttı” ifadelerini kullandı.

“Akupunkturun kullanım alanları çok fazla”

Uzm. Dr. Turğut, Çin'de binlerce yıl önce geliştirilen akupunktur yönteminin, vücuttaki enerji dengesizliklerini düzeltmeye yarayan tam bir tıbbi protokol olduğunu ve Çin'deki başlangıcının 2 bin 500 yıl öncesine dayandığını vurguladı. Turğut, akupunkturun geleneksel olarak hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kullanılabilir olduğunun altını çizdi. Akupunkturun amacının vücudun enerji dengesini sağlamak ve iyileştirmek olduğu söyleyen Turğut, kullanım alanlarının da çok fazla olduğunu vurguladı.

“Akupunktur yorgunluk, bağımlılık ve iyilik hali için faydalı”

Duygusal rahatsızlıklar (anksiyete, depresyon), sindirim şikayetleri, romatoid artrit gibi kronik hastalıklar ile ilgili olan ağrılarda, migren, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, sinüzit, astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları ve birçok jinekolojik hastalıklar ve infertilite de kullanılabilir olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Turğut akupunkturun ayrıca yorgunluk, bağımlılık ve iyilik hali için faydalı olduğunu kaydetti.

Uzm. Dr. Turğut, akupunktur yönteminin doğru bir şekilde kullanıldığında güvenli olduğunu, yan etkisinin çok az olduğunu, diğer tedavilerle kombine edilebileceği ve çoğu ağrı türlerini kontrol edebileceğini söyledi. Dr. Turğut, akupunkturun alerji mekanizmasını düzenlediğini ve alerjik reaksiyonların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını vurguladı.