Geliştirilen yerli uygulama ile 250 bin kitap kullanıcısının hizmetinde

Günümüzün gelişen teknoloji, çalışma ve yaşam koşulları pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Alışkanlıkların başında da tehlikede olan maalesef kitap okuma alışkanlığı geliyor.

Kitap okuma alışkanlığının azalmaması noktasında kitapseverlerle buluşan “Kitap Dostum” adıyla geliştirilen yerli mobil uygulama 250 binden fazla kitap datası yer alıyor. 50 binden fazla kullanıcısıyla kitabın ücretsiz takas imkanı sağlayan uygulama “Paylaşmak Güzeldir” sloganıyla yoluna devam ediyor. Ayrıca uygulama ile kullanıcıların paylaştığı e-kitap, makale, dergiler okuyabiliyor.