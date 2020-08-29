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Genç Büro-Sen Genel Başkanı Özbengi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Genç Büro-Sen Genel Başkanı Ferhat Özbengi, "30 Ağustos Zaferi’nin 98.

Genç Büro-Sen Genel Başkanı Ferhat Özbengi, "30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla vatan toprağını ıslatan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.


Genç Büro-Sen Genel Başkanı Ferhat Özbengi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özbengi, “Bugün de olduğu gibi her şart ve durumda vatanını harici ve dahili tüm düşmanlara karşı savunma azmi ve kararlılığı içerisinde olan yüce Türk milletinin, inançla adını Dünya tarihine altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla vatan toprağını ıslatan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, aziz milletimizin, emekçi kamu personelinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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