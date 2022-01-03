Genç dostu Mamak Belediyesi'nden öğrencilere sıcacık ikram

Sabahın ilk saatlerinde Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi öğrencilerine çorbanın yanı sıra çay, simit ve poğaça ikramı da yapan Mamak Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını Başkent'te sergilemeye devam ediyor.

Genç dostu Mamak Belediyesi, öğrencilerin güne sıcacık bir başlangıç yapması için çorba dağıttı.

Öğrencilerin belediyenin hizmeti ile güne başlamasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu uygulamamızdan sadece öğrenciler değil tüm Mamaklı vatandaşlarımız yararlanıyor. Sabah okula giden yavrularımız, işlerine giden işçi, memur kardeşlerimiz, esnafımız ve tüm vatandaşlarımıza bu ikramı yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz” dedi.