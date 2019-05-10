Genç eleştirmenler, TED'te bir araya geldi

TED Ankara Koleji'nin ev sahipliğinde 9'uncusu düzenlenen Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu gerçekleştirildi.

TED Ankara Koleji'nin ev sahipliğinde 9'uncusu düzenlenen Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu gerçekleştirildi. İncek Kampüsü'n de gerçekleştirilen etkinliğe yazar, seslendirme sanatçısı, program yapımcısı, sunucu ve şehir dışından gelen öğrenciler katıldı. Türkiye'nin en büyük liseler arası edebiyat platformunda öğrencilere yönelik şiir, edebiyattan sinemaya uyarlama, hikaye anlatıcılığı, öykü, tiyatro, roman, karşılaştırılmalı edebiyat ve drama atölyeleri gerçekleştirildi.

TED Ankara Koleji Vakfı Lise Müdürü Sedef Eryurt okullarında Türkiye'nin her yerinden gelen 40 okuludan yaklaşık bin öğrencinin olduğu söyleyerek, “9'uncu Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu var. Bu sene 9'uncusunu yapıyoruz Türkçe, Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinde yapılıyor. Çocuklar sene başında birbirleriyle paylaştıkları eserleri tartışıyorlar oradaki karakterleri tartışıyorlar ve sonuç bildirgesi oluşturuyorlar ve böylece edebiyatın zenginliğini birbirleriyle arkadaş olmanın paylaşımın değerini öğreniyorlar böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

9'uncusu düzenlenen sempozyumun öğrenci koordinatörü Buse Süer, “9'uncusunu düzenlediğimiz sempozyumun 15 ayrı komitesi bulunuyor daha önceden Türkçeyle başlamasına rağmen bu sene İspanyolca, Almanca, Fransızca komiteleri de var aynı zamanda. Burada öğrenciler farklı konularda farklı edebi kitaplar hakkında konuşup bir tartışma ortamı geliştiriyorlar bu sayede hem Türkiye'nin farklı okullarından katılım olduğu için entelektüel bir buluşma oluyor hem de sonuç bildirgesi yayınladıklarından dolayı kitaba dair hepsinin ayrı ayrı fikirleri paylaşılmış oluyor. Buradaki amaç tek perspektiften değil birçok perspektiften olaya yaklaşmak oluyor bu yüzden oluşturduğumuz tartışma ortamının TED Ankara olarak çok gurulu ve mutluyuz” diye konuştu.

İki gün sürecek olan sempozyumda yazar Hakan Bıçakçı katıldı, Dil ve İletişim Ödülü ise Yazar Yekta Kopan'a verilecek.