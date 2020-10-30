Genç girişimciler için büyük fırsat: BİGG

Ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan TÜBİTAK'ın girişimcilik desteklerinden biri olan Bireysel Genç Girişim (BİGG), genç girişimcilere büyük imkanlar sunuyor. Bu kapsamda Atılım Üniversitesi'nde de Teknoloji Transfer Ofisi'nde konuya ilgi duyan öğrenciler bilgilendiriliyor.

Üniversitedeki genç girişimcilere BİGG projesi hakkında bilgiler veren Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve ARGEDA-Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim, “TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) destekleme programı, teknolojik ve yenilik içeren iş fikirlerinin katma değeri yüksek ve yüksek istihdam sağlayacak teşebbüslere dönüşmesi amacıyla girişimcilerin başlangıç aşamasından pazar aşamasına kadar desteklendiği bir programdır. BİGG programının ana amacı, özellikle gençlerimizi girişimciliğe özendirmek, uluslararası rekabet gücü olan yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretilebileceği başlangıç firmalarının kurulmasıdır” şeklinde konuştu.

Program iki ana aşamadan oluşuyor

BİGG programının genç girişimciler için değerli bir proje olduğunu belirten Doç. Dr. Devrim, “Program iki ana aşamadan oluşuyor. Bunun birinci aşamasında TÜBİTAK tarafından belirlenmiş uygulayıcı kuruluşlar var. Bu uygulayıcı kuruluşlara girişimcilerimiz başvuruda bulunuyorlar ve birinci aşama sırasında girişimcilerimiz değerlendirilerek ve tabi ki pek çok eğitimden ve mentorluk sürecinden de geçerek, TÜBİTAK ikinci aşama başvurusunda hazırlanıyorlar. İkinci aşama başvurusunda, değerlendirilmeye değer bulunan iş fikirleri TÜBİTAK'ta yapılan panellere giriyor ve desteklenip desteklenmeyecekleri bu süreçte belirleniyor. Desteklenmeye hak kazanan projeler de artık kendi şirketlerini kurarak sürece devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Girişimciler bilgilere Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BİGG sayfasından ulaşabilirler”

BİGG projesi kapsamında birçok iş fikrinin desteklendiğini ve sadece belli başlıklar altında desteklenen iş fikrini genelleştirmenin pek sağlıklı olmadığını belirten Doç. Dr. Devrim, “Aslında bunu genelleştiremeyiz. Çünkü farklı tematik alanlar var. Ana tematik alanların bazılarından bahsedecek olursam; akıllı üretim teknikleri, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, sürdürülebilir tarım ve beslenme, sağlık. Bunlar belirli ana temalardan bazıları. Tabi ki bu ana temaların kendi içerisinde alt tematik alanları da var. Girişimcilerimiz bu alt tematik alanlara; TÜBİTAK BİGG web sitesinden ya da eğer isterlerse, Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BİGG sayfasından da ulaşabilirler” diye konuştu.

“Atılım Üniversitesi olarak 2017 yılından itibaren BİGG programına dahil olmuş bulunmaktayız”

Atılım Üniversitesi olarak 3 yıldır aktif bir şekilde BİGG programı içerisinde yer aldıklarını vurgulayan Devrim, “Atılım Üniversitesi olarak 2017 yılından itibaren BİGG programına dahil olmuş bulunmaktayız. 2017-2019 yılları arasında BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olarak, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve OSTİM Teknop Parkla oluşturduğumuz bir konsorsiyum içerisinde BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olarak görev yaptık. 2020 yılından itibaren de uygulayıcı kuruluş olan Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile beraber yaptığımız işbirliği çerçevesinde BİGG çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

BİGG projelerine kimler başvurabilir

BİGG projelerine kimlerin başvurabileceğine değinen Devrim, “BİGG projesine başvurabilmek için öncelikle lisans öğrencisi iseniz mezuniyetinize en fazla 1 yıl kalmış olması gerekiyor. Yine yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenimleri devam ederken başvurabiliyorlar. Lisans, yüksek lisans veya doktora derecesini de en fazla 10 yıl içerisinde almış olan mezunlar bu programa başvurabiliyorlar. Başvuru için de Atılım Üniversitesi BİGG-Atılım sayfasından (www.bigg-atilim.com) 15 Aralık tarihine kadar başvuru formunu online bir şekilde bir form doldurarak bize başvurularını yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Proje destekleri nasıl gerçekleşiyor

BİGG projeleri sonucunda destek işleminin nasıl gerçekleştiğini aktaran Devrim, “BİGG projesinde destek üst limiti 200 bin TL. Ancak TÜBİTAK paneli sonucunda desteklenmeye değer bulunan tutar belirleniyor. TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan projeler, şirketleşme olduktan sonra proje bütçesinin yüzde 40'ı ilk ödeme olarak, daha sonra diğer bir yüzde 40'ı da ara ödeme olarak şirket hesabına aktarılıyor. Girişimcinin sunduğu iş planının tamamlanmasından sonra da toplam proje bütçesine bakılarak yüzde 20‘yi geçmeyecek şekilde geri kalan tutar şirket hesabına aktarılarak proje sonlandırılıyor” şeklinde konuştu.