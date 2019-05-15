Genç girişimcilerden Yaşar'a hayırlı olsun ziyareti

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler ve çalışmalar hakkında GGYD yönetimine bilgi veren Başkan Yaşar “Bizler genel ve yerel idareciler olarak daha yaşanabilir, planlı ve huzurlu kentler hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya, kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanarak halk yararına yatırımlar yapmaya mecburuz. Ama Türkiye'nin kendi ayakları üzerine durabilmesi için önce üretmesi gerek. Burada da bizlere ve sizlere büyük görev düşüyor” dedi.

Girişimcilik sorumluluk ve risk işidir

Üçüncü döneminde de demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içinde halk yararına projeler için çalışacaklarını söyleyen Yaşar “Türkiye üretmek mecburiyetindedir. Bunu da sizler gerçekleştireceksiniz. Sizler ne kadar güçlü olursanız Türkiye de o kadar güçlü olur. Ne kadar çok girişimci yetiştirirsek o kadar geleceğe aydınlıkla bakarız. Girişimcilik ruhu herkese nasip olmaz. Girişimcilik sorumluluk ve risk işidir” dedi.

İş dünyasına görev düşüyor

GGYD Başkanı Allıoğlu da siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm seçilmişlerin yanında olduklarını, toplumu yakından ilgilendiren her konuda belediyelerle iş birliği yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Yenimahalle Belediyesi ile GGYD arasında her dönem güçlü bir bağ olduğuna dikkat çeken Başkan Allıoğlu, “Yeni dönemde bu bağın somut projelerle taçlanmasını isteriz” dedi.

GGYD'den Yaşar'a teşekkür plaketi

Bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine verdiği destek ve yaptığı çalışmalar için Başkan Yaşar'a teşekkür eden ve yeni dönemin Yenimahalle'ye, Başkent'e ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu günün anısına da Yaşar'a plaket verdi.