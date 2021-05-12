Genç hafızlar Filistin için dua etti

Polatlı Fahri Altan Kuran Kursu'nda Kuran-Kerim eğitimi gören talebeler Ramazan ayı boyunca mukabele okudu.

Fahri Altan Kuran Kursu talebesi 11 genç hafız Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğini devam ettirdi.

Polatlı İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri hatim duasını yaptı. İlçe Müftüsü Cihangeri yaptığı duada, bütün Ümmeti Muhammed'in salgın hastalıktan kurtulması için ve Mescidi Aksa'daki Müslümanlara yapılan zulmün bir an evvel bitmesi ve birlik beraberlik için dua etti.