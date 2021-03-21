Genç halterciler şehitler için podyuma çıktı

2 gün süren turnuvada farklı kulüplerden 128 sporcu podyuma çıktı.

Kahramankazan Belediyesi Spor Kulübü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Halter Şampiyonası'nda farklı spor kulüplerinden 128 sporcu podyuma çıktı. Tam bir dostluk havası içinde geçen ve 2 gün süren şampiyonada farklı kilolarda müsabakalar düzenlendi. Şampiyonada özellikle genç halterciler kaldırışlarıyla gelecek için umut vadetti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Yücelen Özcü ve sporcular katıldı. Başkan Oğuz burada sporculara ödüllerini takdim ederek, kendilerini tebrik etti.

Başkan Oğuz, bu anlamlı turnuvayı düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, 128 sporcunun katıldığı turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Oğuz, şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlatan Oğuz, bu şampiyonalarla geleceğin şampiyonlarının, geleceğin Naim Süleymanoğullarının yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.