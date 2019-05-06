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Genç Kadınlar Romanya'da ikinci oldu

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Gençler Dimutru Pirvulescu &Vasile Lorga Uluslararası güreş turnuvasında kadın güreşçilerimiz ikinci oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Dimutru Pirvulescu &Vasile Lorga Uluslararası güreş turnuvasında kadın güreşçilerimiz ikinci oldu.


Bükreş'te düzenlenen turnuvada kadın güreşçilerimiz 59 kiloda Nurife Duman ile altın madalya kazanırken 55 kg.'da Elvira Kamaloğlu, 62 kg.'da Gamzenur Adakan, Cansu Aksoy, 68 kg.'da Kadriye Aksoy, 72 kg.'da Merve Pul, 76 kg.'da Mehtap Gültekin bronz madalya kazandılar.


1 altın 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalyanın sahibi olan milliler takım halinde de ikinci oldu.

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