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Genç Kızılay 19 Mayıs'ta kitap dağıttı

Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği tarafından 8 Mayıs’ta başlatılan "800 kitap" kampanyası kapsamında toplanan kitaplar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda kapı kapı gezilerek çocuklara dağıtıldı.

Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği tarafından 8 Mayıs'ta başlatılan "800 kitap" kampanyası kapsamında toplanan kitaplar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapı kapı gezilerek çocuklara dağıtıldı.


Kızılcahamam'da kampanya kapsamında vatandaşlardan toplanan masal, hikaye, roman gibi kitaplardan oluşan 800 kitap, Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocuklara ve gençlere dağıtıldı. Kızılay Kızılcahamam Temsilcisi Yılmaz Özbek ve Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilcisi Yaşar Yılmaz, etkinliğe destek veren Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy'a, Belediye Başkanı Süleyman Acar'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a, kitap bağışında bulunan vatandaşlara ve kitapları gençlere ulaştıran Genç Kızılay ekibine teşekkür ettiler.

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