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Genç Kızılay ekipleri Marmara Depremi'nde vefat edenleri unutmadı

Türk Kızılay ve Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren esnaftan Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için dua istedi.

Türk Kızılay ve Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren esnaftan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua istedi.


Genç Kızılay ekibi, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kızılcahamam esnafına not bıraktı. İş yerlerinin kapısına bırakılan notta ise şu ifadeler yer aldı:


“1999 Marmara Depremi'nin 21. yılında vefat edenleri saygıyla anıyoruz. Bugün onlar için, sizlerden ekmek teknenizi Besmele ile açarken bir dua etmenizi istiyoruz. Hayırlı işleriniz olsun.”

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