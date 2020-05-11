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Genç Kızılay'dan anlamlı anneler günü kutlaması

Genç Kızılay Kızılcahamam temsilciliği tarafından anneler gününde en anlamlı kutlama gerçekleştirildi.


Kızılay'ın Kızılcahamam temsilciliği tarafından kurulan Genç Kızılay başkanlığı, Ramazan Ayının başından beri birlik ve beraberliğin temsili olan yardımlaşmayı ön plana alarak Kızılcahamam da çalmadık kapı bırakmayarak ihtiyaç sahiplerine her konuda yardımları eksik etmediler. 10 Mayıs Anneler Günü nedeni ile Kızılcahamam ilçe mezarlığını ziyaret eden Genç Kızılay Kızılcahamam Başkanı Yaşar Yılmaz ve gençler sosyal bir mesaj vererek “Biz bugün Anneler gününde buradayız, 10 Mayıs Anneler günü kutlu olsun” yazılı kağıtlar açarak dua ettiler.

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