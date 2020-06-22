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Genç Kızılay'dan ‘Babalar Günü' kutlaması

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde sosyal sorumluluk çerçevesinde Genç Kızılay ekibi huzurevindeki yaşlıların, ‘Babalar Günü’nü kutladı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sosyal sorumluluk çerçevesinde Genç Kızılay ekibi huzurevindeki yaşlıların, ‘Babalar Günü'nü kutladı.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sosyal sorumluluk çerçevesinde Genç Kızılay ekibi covid-19 nedeniyle görüşlerin ve ziyaretlerin kapalı olduğu huzurevlerine giderek bir çok kişinin ‘Babalar Günü'nü kutladı. Ekip, huzurevi önünde pankart açtı.

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