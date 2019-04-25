Genç Kızılay'dan Çocuk Festivali

Binlerce çocuk festivalde gönüllerince eğlendi.

Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 4'üncü düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali, 30 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Mavigöl'de gerçekleştirilen festivalde 8-10 yaş arası 2 bin ihtiyaç sahibi Türk ve mülteci çocuk, Türk Kızılay görevlileri ve eğitmenleri gözetiminde hazırlanan şişme oyun alanlarında eğlendi. Atölyelerde de etkinliğe katılan minikler farklı deneyimler yaşadı.

Genç Kızılay Ankara Başkanı Ayşe Sibel Yılmaz, farklı faaliyetler düzenlediklerini, hayvan sevgisini aşılamak için patiler atölyesi kurduklarını, kedi ve köpek yavruları için mama kapları hazırladıklarını belirtti. Yılmaz, “Türk Kızılayı'nın 150'nci yıla özel Hilal-i Ahmer koleksiyonundan iki tane hilal geldi, çocuklarla onları boyayacağız” dedi.

Coşkunun yoğun olduğu etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklar, geleneksel sokak oyunları, el sanatları, boyama, sahne sanatları, uçurtma şenliği ve çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Program sonunda çocuklara hediyeler verildi.