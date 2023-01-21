Genç Memur-Sen Genel Başkanı Balcı: “Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz”

Memur-Sen üyeleri İsveç'te Türkiye Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak İsveç Büyükelçiliği önünde toplandı. Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, “Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz” dedi.

İsveç'in Stockholm şehrinde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması üzerine Memur-Sen Ankara'da İsveç Büyükelçiliği önünde olayı protesto etti. Protesto Büyük Ankara Camii İmamı Abdullah Yurdakul'un Kur'an tilaveti ile başladı. Tekbirler ve sloganlar atılan protesto, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı'nın okuduğu basın açıklaması ile devam etti. Balcı açıklamasında, “Kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmemektedir. Aslında biz sizin neden rahatsız olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Endülüs'te İslam'ın ve Müslümanların kıtanıza getirdiği aydınlık ve saadet sizi korkutuyor. Siz, İslam'ın kuşatıcı ve kucaklayıcı gücünden korkuyorsunuz. İyiliğin ve merhametin öncüsü olan, adil olmayı emreden İslam'ın adaleti, sizin terazinizin dengesini bozduğu için ürküyorsunuz. Biz sizin kimlerin mirasçısı olduğunuzu, açık denizlerde savaştan kaçan göçmenlerin çoluk, çocuk, yaşlı demeden batırdığınız botlarından biliyoruz. Lakin ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremezsiniz. Kur'an'ın kainatı aydınlatan ruhunun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Geldiğimiz aşamada İsveç'in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'e karşı yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyoruz. İsveç'in Müslümanlara ve ülkemize karşı düşmanca tutumu bununla da sınırlı değildir. Son zamanlarda benzer şekilde başka hadiseler de yaşanmıştır. Bir takım terör örgütlerinin hücresine dönüşen Stockholm'de, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı haddi aşan eylemler gerçekleştirilmiş ve İsveçli yetkililer bu olaya da akıl almaz bir şekilde sessiz kalmışlardır. Şimdi buradan size soruyoruz: Bu topraklarda gözlerini açamayan teröristler neden sizin ülkenizi seçiyorlar? Burada kendisine alan bulamayan terör seviciler neden sizin topraklarınıza koşuyorlar? Sizin onlarla bir ortaklığınız mı var, yoksa onlardan korkunuz mu var? Bu vesileyle tekrar Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarınca yüce kitabımız Kuran'ı Kerim'i yakma girişimize izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Büyükelçilik önüne siyah çelenk konuldu.