Genç nüfusta lisans ve lisansüstü eğitim alma oranı yüzde 70'e ulaştı

Dr. Bilal Okudan, “Ülkemizde eskiden okur yazar oranının azlığından yakınılırken, bugün anketimize katılan genç nüfusun lisans ve lisansüstü eğitim alan oranının yüzde 70'lere ulaşmasının mutluluğunu ve gururunu sizinle paylaşmak isterim” dedi.

GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, gençlerin gündemini akademik olarak araştırarak kamuoyuna paylaştıkları çalışmalardan biri olan ‘gençlik ve kariyer anketi' sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Anket sonucu önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Okudan, “Türkiye'nin 7 bölgesinden 18-30 yaş aralığındaki bin 700 gencimizle yaptığımız anket çalışmasında, elde ettiğimiz en önemli verilerden biri; ülkemizde eskiden okur yazar oranının azlığından yakınılırken, bugün anketimize katılan genç nüfusun lisans ve lisansüstü eğitim alan oranının yüzde 70'lere ulaşmasının mutluluğunu ve gururunu sizinle paylaşmak isterim” açıklamasında bulundu.

“Anket çalışmamıza katılım gösteren gençlerimizin yüzde 29'unun staj yaptığı, yüzde 71'inin ise staj yapmadığı tespit edilmiştir”

Anket çalışması sonucunu gençlerin staj yapma oranını da elde ettiklerini ifade eden Okudan, şunları kaydetti:

“Anket çalışmamıza katılım gösteren gençlerimizin yüzde 29'unun staj yaptığı, yüzde 71'inin ise staj yapmadığı tespit edilmiştir. Bu sorunun giderilmesine yönelik son yıllarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası oluşturulan; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Ulusal Staj Programı' ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ‘Kariyer Kapısı Programı' bu konudaki sorunun giderilmesine yönelik önemli politika adımları olduğunu ifade etmek isterim. Bu alanda ülkemiz gençliğine yönelik gerçekleştirilen politikaları hayati buluyor ve oldukça önemsiyoruz.”

Okudan, Türkiye'deki genç nüfus potansiyelinin iyi değerlendirildiği takdirde dünyanın en büyük 10 ekonomisi ve en güçlü ülkeleri arasında olmasına yapı taşı olabileceğini not düştü.

“Gençlerin yüzde 57'si kamuyu tercih ediyor”

Genç nüfusun önemine dikkati çeken Okudan, şöyle devam etti:

“Araştırmamızda gençlerimizin iş bulmakta zorluk çekmeyenlerin oranının daha yüksek olduğu tespit edilirken, kariyerlerini planlarken yüzde 57'sinin kamuyu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca gençlerimizin iş başvurularında en önemli önceliklerinin maaş ve görev pozisyonu olduğu anlaşılmaktadır. Gençlerimize yönelik yapılan anket çalışmamızda iş yaşamında din, dil, ırk gibi konulardan dolayı mobbinge maruz kalıp kalmadıklarını sorduğumuzda büyük bir oranının bu konularda herhangi bir mobbinge maruz kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kadın adayların iş başvurularında tesettürlü olmasının etkisi sorulduğunda büyük çoğunluğunda olumsuz bir etkisinin olmadığı, eskiye nazaran az da olsa özel sektörde bazı işletmelerde halen tesettürün sorun teşkil ettiği tespit edilmiştir. Bu anket sorularına verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere, Ülkemizde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın liyakat ve düşünce özgürlüğüne oldukça önem verildiği anlaşılmaktadır. Ülkemiz hem ekonomik hem de ileri demokrasi noktasında önemli bir yol kat etmiştir. Eskiye nazaran tesettür konusunda yaşanan sorunların genel anlamda giderildiği ancak halen özel sektörde bazı kurumlarda devam ettirildiği anlaşılmaktadır.”

Okudan, GENÇKONFED olarak gençlerin sorunlarının tespiti, çözümü ve gençlerin uluslararası mecralarda rekabet gücünün artırılması için gerçekleştirecekleri çalışmaların devam edeceğini vurguladı.