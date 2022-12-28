Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 'Bağımlılığa Karşı Sanatın Gücü' konulu Genç Sanat: 5'inci Afiş Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak için "Bağımlılığa Karşı Sanatın Gücü" konulu Genç Sanat: 5'inci Afiş Tasarım Yarışması düzenlendi. 116 eserin değerlendirildiği yarışma sonucunda 4 kişiye 9'ar bin lira 'başarı ödülü', 4 kişiye 5'er bin lira 'mansiyon ödülü' ve 24 kişiye de biner lira 'sergileme ödülü' verildi. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılan sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

Sergi açılışında konuşma yapan Yavuz, Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması'na bu sene oldukça fazla katılım olduğundan bahsederek, "Bu sene yine çok güzel ve anlamlı bir teması vardı; bağımlılıkla mücadele, bağımlılık konusu. Bağımlılık tabii ki çeşitli türleriyle aslında hepimizin hayatındaki önemli risklerden bir tanesi. Sigara ile başlıyor; sigara, alkol, madde bağımlılığı. Bugünlerde dijital bağımlılık konuşuyoruz, teknoloji bağımlılığı. Bunların hepsi belli bir noktayı geçtiğinde tabii ki hayatımızda sorun oluşturan konular. Biz bu konuyu işlemek istemiştik" dedi.

"Sanatın iyileştirici bir gücü var"

Sanatın, bağımlılık başta olmak üzere birçok musibetle başa çıkmak için kullanılacak bir yol olduğundan söz eden Yavuz, "Sanat her zaman insanlara, toplumlara iyi geliyor. Sanatın iyileştirici bir gücü var. Biz burada sanatla bağımlılık konusunu bir araya getirirken aslında bu konuya da dikkat çekmek istemiştik. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizler aslında hayatımızda ne kadar çok sanata, müziğe yer ayırırsak bağımlılık gibi kötü alışkanlıklardan o kadar uzak durma şansımız var" diye konuştu. Yavuz, hayata pozitif bakmak, daha üretken, verimli bireyler olmak için sanatın insanlara iyi geldiğini ve bu çerçevede sanat etkinliklerinde bu tarz temaların önemli olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan ve 'başarı ödülü' alan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü öğrencisi Cansu Polat ise işini sevdiğinden bahsederek, başarıyla sonuçlanmasından mutlu olduğunu söyleyip, "Herkesin görmesini sağlamak, herkese hitap etmek çok hoşuma gitti. Konumuz bağımlılıkta sanatın gücüydü. Ritmik sanatlardan olan baleyi kullandım. Bana kalırsa bağımlılıkla mücadele etmemiz için öncelikle hem zihin olarak hem de vücut olarak sağlığımızın ön planda olması gerekiyor. Bu yüzden baleyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışı, Bakan Yardımcısı Yavuz'un ödülleri sahiplerine verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.