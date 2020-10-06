Kültür ve Turizm Bakanlığının “Coğrafya Kaderdir” konulu “Genç Sanat: 6.
Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı.
Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen eserlerin sahipleri toplam 143 bin 750 lira para ödülü alacak.
Seçici Kurulun değerlendirmesi ile belirlenen ödüllerde 10 sanatçıya 9 bin lira ve Başarı Ödülü, 10 sanatçıya 3 bin 500 lira ve Mansiyon Ödülü ile 25 sanatçıya da 750 lira ve Katalım Belgesi takdim edilecek.
Yarışmanın sonucunda 45 eser İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde Kasım ayı içerisinde sergiye sunulacak. Bakanlık, çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmanın eser toplama, ödül töreni ile sergi tarihini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca duyuracak.
Yarışmanın Seçici Kurulu
“Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması”nda 191 eserin başvrusu kabul edilmişti. Değerlendirmeyi yapan Seçici Kurulda ise; Prof. Dr. Gülçin Aksoy Özdemir (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü), Prof. Dr. Gülveli Kaya (Yeditepe Üniversitesi Güzel Fakültesi Dekanı), Prof. Balkan Naci İslimyeli (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü), Prof. Tansel Türkdoğan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı) ve Hülya Yazıcı (Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı, Sanatçı) ile Bakanlığı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.
Yarışmanın Ödüle Layık Görülen Sanatçıları
Başarı Ödülü
Mustafa Yüzükoca
Gökhan Ölmezoğlu
Bahar Ata
M.Emrah Akkayüz
Emre Celali
Abdulvahap Uzunbay
Rezzan Gümgüm
Melis Hatice Yamur
Kemal Yıldız
Damla Gök
Mansiyon
Ramazan Ertuğrul
Songül Dalgakıran
Hilal Demirtaş
Mustafa Mutlu
Semih Çınar
Veli Aras Yalçınkaya
Doğancan Yıldırım
Hazal Ünsal
Kübra Gürleşen
Mert Yılmaz
Sergileme
Simge Şengül
Hale Feriha Hendekcigil
Nursun Hafızoğlu
Uzay Doğan
Gülçin Akbaş
Abdurrahman Coşkun
Özkan Işık
Kıvılcım Harika Seydim
Safigül Kurtyiğit
Zeynep Merve Çiçek Mızrak
Selin Cula
Betül Buldak
Gozde Yurdunmalı
Eren Çağdaş Karasu
Hamza Kırbas
Kemal Özkan Arslan
Maria Roza Acar
Şeyma Mol
Melisa Kılıç
Şirvan Güngörmez
Ayşe Ceren Solmaz
Filiz Uzuner
Gökçe Hiçyılmaz
Emine Sönmez
Suzan Turhan