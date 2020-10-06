“Genç sanat: 6. Güncel sanat proje yarışması” sonuçlandı

Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı.

Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen eserlerin sahipleri toplam 143 bin 750 lira para ödülü alacak.

Seçici Kurulun değerlendirmesi ile belirlenen ödüllerde 10 sanatçıya 9 bin lira ve Başarı Ödülü, 10 sanatçıya 3 bin 500 lira ve Mansiyon Ödülü ile 25 sanatçıya da 750 lira ve Katalım Belgesi takdim edilecek.

Yarışmanın sonucunda 45 eser İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde Kasım ayı içerisinde sergiye sunulacak. Bakanlık, çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmanın eser toplama, ödül töreni ile sergi tarihini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca duyuracak.

Yarışmanın Seçici Kurulu

“Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması”nda 191 eserin başvrusu kabul edilmişti. Değerlendirmeyi yapan Seçici Kurulda ise; Prof. Dr. Gülçin Aksoy Özdemir (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü), Prof. Dr. Gülveli Kaya (Yeditepe Üniversitesi Güzel Fakültesi Dekanı), Prof. Balkan Naci İslimyeli (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü), Prof. Tansel Türkdoğan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı) ve Hülya Yazıcı (Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı, Sanatçı) ile Bakanlığı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.

Yarışmanın Ödüle Layık Görülen Sanatçıları

Başarı Ödülü

Mustafa Yüzükoca

Gökhan Ölmezoğlu

Bahar Ata

M.Emrah Akkayüz

Emre Celali

Abdulvahap Uzunbay

Rezzan Gümgüm

Melis Hatice Yamur

Kemal Yıldız

Damla Gök

Mansiyon

Ramazan Ertuğrul

Songül Dalgakıran

Hilal Demirtaş

Mustafa Mutlu

Semih Çınar

Veli Aras Yalçınkaya

Doğancan Yıldırım

Hazal Ünsal

Kübra Gürleşen

Mert Yılmaz

Sergileme

Simge Şengül

Hale Feriha Hendekcigil

Nursun Hafızoğlu

Uzay Doğan

Gülçin Akbaş

Abdurrahman Coşkun

Özkan Işık

Kıvılcım Harika Seydim

Safigül Kurtyiğit

Zeynep Merve Çiçek Mızrak

Selin Cula

Betül Buldak

Gozde Yurdunmalı

Eren Çağdaş Karasu

Hamza Kırbas

Kemal Özkan Arslan

Maria Roza Acar

Şeyma Mol

Melisa Kılıç

Şirvan Güngörmez

Ayşe Ceren Solmaz

Filiz Uzuner

Gökçe Hiçyılmaz

Emine Sönmez

Suzan Turhan