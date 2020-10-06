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“Genç sanat: 6. Güncel sanat proje yarışması” sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Coğrafya Kaderdir” konulu “Genç Sanat: 6.

Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı.


Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen eserlerin sahipleri toplam 143 bin 750 lira para ödülü alacak.


Seçici Kurulun değerlendirmesi ile belirlenen ödüllerde 10 sanatçıya 9 bin lira ve Başarı Ödülü, 10 sanatçıya 3 bin 500 lira ve Mansiyon Ödülü ile 25 sanatçıya da 750 lira ve Katalım Belgesi takdim edilecek.


Yarışmanın sonucunda 45 eser İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde Kasım ayı içerisinde sergiye sunulacak. Bakanlık, çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmanın eser toplama, ödül töreni ile sergi tarihini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca duyuracak.


Yarışmanın Seçici Kurulu


“Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması”nda 191 eserin başvrusu kabul edilmişti. Değerlendirmeyi yapan Seçici Kurulda ise; Prof. Dr. Gülçin Aksoy Özdemir (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü), Prof. Dr. Gülveli Kaya (Yeditepe Üniversitesi Güzel Fakültesi Dekanı), Prof. Balkan Naci İslimyeli (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü), Prof. Tansel Türkdoğan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı) ve Hülya Yazıcı (Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı, Sanatçı) ile Bakanlığı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.


Yarışmanın Ödüle Layık Görülen Sanatçıları


Başarı Ödülü


Mustafa Yüzükoca


Gökhan Ölmezoğlu


Bahar Ata


M.Emrah Akkayüz


Emre Celali


Abdulvahap Uzunbay


Rezzan Gümgüm


Melis Hatice Yamur


Kemal Yıldız


Damla Gök


Mansiyon


Ramazan Ertuğrul


Songül Dalgakıran


Hilal Demirtaş


Mustafa Mutlu


Semih Çınar


Veli Aras Yalçınkaya


Doğancan Yıldırım


Hazal Ünsal


Kübra Gürleşen


Mert Yılmaz


Sergileme


Simge Şengül


Hale Feriha Hendekcigil


Nursun Hafızoğlu


Uzay Doğan


Gülçin Akbaş


Abdurrahman Coşkun


Özkan Işık


Kıvılcım Harika Seydim


Safigül Kurtyiğit


Zeynep Merve Çiçek Mızrak


Selin Cula


Betül Buldak


Gozde Yurdunmalı


Eren Çağdaş Karasu


Hamza Kırbas


Kemal Özkan Arslan


Maria Roza Acar


Şeyma Mol


Melisa Kılıç


Şirvan Güngörmez


Ayşe Ceren Solmaz


Filiz Uzuner


Gökçe Hiçyılmaz


Emine Sönmez


Suzan Turhan

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