Genç Tiyatro Atölyesi öğrencileri ‘Psiko-Drama' ile sahne aldı

Keçiören Belediyesi Genç Tiyatro Atölyesi öğrencileri, ‘psiko-drama' adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Genç Tiyatro Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, kara komedi türünde ‘Psiko-Drama' adlı tiyatro oyununu sergiledi. İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda oynanan oyuna Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. 9 oyuncunun rol aldığı oyunda izleyiciler, ortaya konan mizahla kimi zaman güldü kimi zaman da şaşkınlığını gizleyemedi.

“Tiyatro oyunlarımızın sayısını artırarak sahnelemeye devam ediyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tiyatro oyunu öncesinde yaptığı konuşmada, “Belediyemiz Genç Tiyatro Atölyesi'nin kıymetli öğrencileri ‘Psiko-Drama' adlı oyunla sanatseverlerin karşısına çıktı. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden daha fazla istifade edebilmesi için tiyatro oyunlarımızın sayısını artırarak sahnelemeye devam ediyoruz. Sanatla iç içe vakit geçirmek isteyenler artık Keçiören'in dışına çıkmıyor, ilçemizde sanata doyuyor. Sanata verdiğimiz önem ve gençlerimize verdiğimiz destekle yeni tiyatrocular yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu güzel oyunda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi, teknik ekibi tebrik ediyor, yeni oyunlarında başarılar diliyorum” dedi.