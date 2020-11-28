Genç Vekil'den korona reçetesi

Yıldız, Başkentin yöresel ürünleri olan tarhana, turşu, üzüm pekmezi sayesinde bağışıklığını güçlendirdiğini söyledi.

Meclisin en genç vekillerinden olan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, görevi dolayısıyla Ankara'nın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştiriyor. Katıldığı programlarda yöresel bir çok lezzetin kendisine ikram edildiğini belirten Yıldız, 8 aydır Covid -19 hastalığına yakalanmadığını söyledi. , Başkent'in Kadın Kooperatifleri temsilcileri ile bir araya gelen Yıldız, Kooperatif üyelerinin sorunlarını dinledi.

Herkesin pandemi ile beraber doğal beslenmeye özen gösterdiğini belirten Yıldız, ”Ben elhamdülillah geçirmedim korona. Bunun sebebi Kalecik Pekmezi, Güdül tarhanası, Kızılcahamam bazlaması. Hakikaten sağlıklı beslendikçe bizim bağışıklığımız artıyor. Çubuk turşusunu unutmayayım. Prebiyotik etkisi var” dedi.