Gençler, 4 gün boyunca Kocatepe Gençlik Fuarında buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından altıncısı düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı'nda gençler bu yıl, “Kimlik, Şuur, İstikamet” teması etrafında bir araya geldi.

2-5 Mayıs tarihleri arasında 4 gün süren programda katılımcı kuruluşlar, Gençlik Fuarı boyunca Kocatepe'de bir arada oldular. Gruplar, fuar süresince kendilerini tanıtarak faaliyetlerini anlatma hem de birbirlerini yakından tanıma imkanı buldu.

Dört gün devam eden etkinlik süresince, aynı platform altında birlikte düşünüp beraber hareket etti. Birbirlerinden aldıkları ilhamla farklı bakış açıları kazanan gençler, ortak noktalarda buluşmayı başardı. Söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema ve belgesel gösterimleri, paneller, sergiler, yarışmalar ve daha pek çok etkinlikle beraber müzik dinletileri de fuar boyunca gençlerin keyifli anlar yaşamasına katkı sağladı.

Kocatepe Camii Fuar Alanında gerçekleşen kapanış programında, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Savaş Polat gençlerle bir araya geldi.

Polat, törende yaptığı konuşmada, kurulduğu günden beri milletin sarsılmaz itimadına mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfının, bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle, İslam'ın insanlığa hediyelerinden biri olan ve ecdadın eliyle fiilen en mükemmel seviyeye taşınan vakıf geleneğinin günümüzde en sağlam halkalarından birisi olduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleştirmiş olduğu eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençliğe verdiği önemi gösterdiğini belirten Polat, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Kocatepe Gençlik Fuarı'nın da gençlere verilen değerin en önemli nişanelerinden birisi olduğunu ifade etti.

“Gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesidir”

Gençliğin, doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, faydalı ile zararlının kıyaslamasının yapıldığı insan hayatının belki de en kıymetli zaman dilimi olduğuna dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:

“Gençlik, insanın kendi benliğini ve özgürlüğünü kazanmaya hazırlık dönemi, evreni ve Yaratıcıyı anlamlandırma sürecinde, varlık sahasında benliğini ön plana çıkararak eşya ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği, bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gel-gitleri yaşadığı fırtınalı bir dönemdir. Gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesidir. Bu nedenle gençler geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirilmeli, kültürlü ve idealist olmalıdır. İdealist olmayan gençlik rotasız gemiye benzer. Rotası belli olmayan geminin hangi limana demirleneceği meçhuldür.”

“Gençlerden beklentimiz toplumların yolunu aydınlatacak kandil olmalarıdır”

Gençliğin, kimlik ve kişilik açısından toplumda var olmaya kapı aralayan belirleyici bir dönem olduğunu dile getiren Polat, bu yönüyle diğer gelişim dönemlerinden ayrılan gençlik çağının, kişinin toplumun değer yargıları ile doğrudan yüzleştiği bir dönem olduğunu vurguladı.

Bu noktada, Müslüman gencin şahsiyetini tahkim eden, şuurunu perçinleyen ana unsurun şüphesiz İslam olduğunu belirten Polat, şöyle devam etti:

“Genç için en üst kimlik olan ve onun diğer alt aidiyetleri ile ilişkisini tayin edip düzenleyen bu hakikat, gündelik yaşamda gençliğe heyecan katan hak, hukuk, adalet, merhamet gibi değerleri kuşattığı için gencin kimlik, kişilik ve karakter gelişimine doğrudan katkı sunmakta ve rehberlik etmektedir. Müslüman ve kul kimliği, gencin taşıdığı en üst kimliktir. Kimlik, arayış değil buluştur. Kimlik söylemden ibaret değil aynı zamanda erdemle yücelen aidiyettir, şahsiyettir. Peygamber Efendimizin yol arkadaşı, dostları genç sahabeler, iyi bir Müslüman olmak için gösterdikleri üstün özveri ve gayret sonunda yolumuzu aydınlatan kandiller olmuşlardır. Bugün sizlerden de beklenen toplumların, ülkelerin yolunu aydınlatacak kandiller olmanızdır” diye konuştu.

38 sivil toplum kuruluşunun katıldığı ve dört gün boyunca toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği fuarda alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen söyleşi-konferans-panel ve oturumlara katılan gençlerin onların bilgi ve birikimlerinden faydalanma imkanı bulduğuna dikkati çeken Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sosyal hayatınıza katkı sağlayacağına inandığımız konserler, röportajlar, spor gösterileri, atölye çalışmaları ve farkındalık etkinliklerine katıldınız. Böylece tarihimizden devraldığımız söz konusu kavramların günümüzdeki yansımalarını görme imkanı bularak yeni bakış açıları kazandığınızı düşünüyorum. Buradan edindiğiniz kazanımları hayatınızda uygulayarak beklenen ve özlenen nesil olacağınıza inancımız tamdır. Her biriniz karanlığı aydınlatacak, yaşadığınız coğrafyalarda umudunu yitirmiş mazlumların ümidi, öksüz ve yetimlerin hamisi olacaksınız. Hedefiniz ve gayeniz bu olmalı. Sizlerin hakkı üstün tutan, nefis terbiyesini esas alan, maneviyatı benimsemiş gençler olarak yetişmeniz bizler için çok önemli. Unutmayalım ki, ülkelerin en önemli kazanımları, geleceğe umutla bakabilen, milletinin derdiyle hemhal olan inançlı gençlere sahip olmalarıdır. İnsanlığın derdini kendi derdiymiş gibi hisseden ve bu yolda gönlünü vakfeden nesiller, ülkelerini bir adım ileriye taşıyacaktır."

Polat, program sonunda her bir sivil toplum kuruluşuna sertifikalarını takdim edip, 38 gençlik kuruluşunu TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit eşliğinde bulundukları stantlarda tek tek ziyaret ederek hasbihal edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.