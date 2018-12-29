Gençler 82 sayı fark attı

Kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara Anadolu Basket Spor Takımı'nı 117-35 mağlup etti. MEB Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine 82 sayı fark atan Yeşil-Beyazlılar galibiyet serilerine bir yenisini daha ekledi.

Parola galibiyet

Genç Takım'ın her maça galibiyet parolası ile çıktığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Genç takımımızın aldığı başarılı sonuçlar hedefe emin adımlarla ilerlediklerini gösteriyor. Şampiyonluğa her maç daha da yaklaşan gençlerimiz ilçemizin de gurur kaynağı oluyor. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.