Gençler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlamanın ve anlatmanın mutluluğunu yaşadı

Son dönemlerde ön plana çıkarak sivil bir okuma faaliyeti olan ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' programı, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirildi. Ümitköy'de bulunan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' programında ‘Gençlerin Gözüyle Ahmet Hamdi Tanpınar' başlığı altında panel düzenlendi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ve okulun konferans salonunda gerçekleştirilen panel programında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birçok eserini ve hakkında yazılmış belli başlı eserleri okuyarak yazarın fikir ve his dünyasını yakından tanıyan öğrenciler, bu birikimleri ile edebiyat severlerin düşünce dünyalarına hitap etti. Panel başkanlığını Şevval Yüce'nin yaptığı ilk oturumda Albina Altınok, ‘Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde Mazi Bağlamında Fert ve Toplumun Değişimi'ni anlatırken Mervegül Ateş, ‘Tanpınar'da Ölüm Döngüsü', Gökçe Nisa Kahveci, ‘Tanpınar'ın Eserlerinde Bireyin Yaşadığı Kültürel Çatışma', Ahmet Yenigün ise 'Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Cemiyet' konularına değindi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, panelin açılış konuşmasında Anadolu Mektebinin ülkemizde değerli bir oluşum başlattığını, bununla birlikte değerli isimleri okuma ve anlamanın öğrencilerimizin ve gençlerimizin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti. Koca, “Böyle bir çalışmaya imza atan Sami Bey'i ve değerli çalışma arkadaşlarını kutlar, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Talim ve Terbiye Kurulundan Osman Özbahçe, okumanın değerli olduğunu, daha değerli olanın yazar okuması olduğunu, ondan da değerli olanın metin hazırlayıp panel vasıtasıyla sunmak olduğunu ifade ederek Anadolu Mektebinin bunu başardığını vurguladı. Konuşmasında Ahmet Hamdi Tanpınar'a da yer veren Özbahçe, Tanpınar'ın şair, romancı ve denemeci kimliklerini taşıyan edebiyatımızın nadide insanlarından biri olduğuna değindi.

Anadolu Mektebinin çeşitli programlarına katıldığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Danışmanı Süleyman Bayraktar, bu programlarda ülke geleceği adına umutla dolduğunu belirtti. Müfredatın dışına çıkabilmenin önemli olduğunu, öğrencilere bu tür etkinlikler sayesinde yeni alanlar açıldığını ve böylelikle gençlerin akademik ve bilimsel çalışmalara daha fazla yoğunlaşacağını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler, Tanpınar okurken zorlanmadı

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Anadolu Mektebinin 2012 yolundan beri faaliyetlerine devam ettiğini belirterek başladığı konuşmasında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mektep açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak Tanpınar okurken zorlanacağı düşünülen öğrencilerin okuma esnasında sanatçının eserlerini çok kolay hazmettiklerine şahit olduğunu ifade etti. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal arasındaki anekdota değinerek bir yazarı külliyatıyla okumanın çok önemli olduğunu ve Anadolu Mektebinin bunu uygulamaya çalıştığını vurguladı.

Gençlik Spor Bakanının selam ve sevgilerini ileten Bakan Danışmanı Süleyman Bayraktar;

Millî Eğitim Bakanlığında Genel Müdür Vekili olan Ahmet Emre Bilgili de yaptığı konuşmada bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konya Milletvekili Orhan Erdem; konuşmasında Anadolu Mektebinin yaptığı programlar aracılığıyla öğrencilere kazandırdığı özgüvenden bahsetti. Öğrencilerin çeşitli isimler, hocalar ve protokol önünde konuşmasının ilerde onlara çok büyük artılar sağlayacağını belirtip böyle bir yöntemin yaygınlaştırılarak devam etmesi gerektiğini vurgulayarak panelistlere tek tek teşekkür etti.

“Gençlerimiz oldukça öz güvenli”

Gerçekleştirilen panelin ikinci oturumda ise panel başkanı Mervegül Ateş'e, ‘Tanpınar'ın Eserlerinde Ruh' konusuyla Dilan Arslan, ‘Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde İnsana Dair' başlığı ile Gözde Ardıç, 'Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Musiki' adı ile Mihrican Arslan eşlik etti. Betül Kocagöz 'Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Mimari', Ayşe Yıldırım ise ‘Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Kadın' konularına değindiler.

İkinci oturumda değerlendirme konuşması yapan Ankara İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise şu şekilde konuştu:

“Anadolu Mektebinin her oturumunu yoğun bir mutlulukla takip ediyorum. Öğretmenlikte 30 yılım geçti ve bu süreçte birçok okuma faaliyetine katıldım. Ancak Anadolu Mektebi kadar nitelikli okuma yapan herhangi bir faaliyet olmadı. Gençlerimiz oldukça öz güvenli. Bu çok önemli bir fırsattır. Başarılarınızın devamını diliyorum."