Gençler Avrupa Kupası'nda madalyalı gün

Litvanya'nın Kaunas kentinde başlayan Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde, tatamiye çıkan Türk judokalar, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Litvanya'da başlayan Gençler Avrupa Kupası ilk gününde, Ay-yıldızlı judokalar 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kaunas kentinde gerçekleşen müsabakalarda kadınlar, +78 kiloda Mine Kalender ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde Belaruslu, yarı finalde de Rus rakibini altın skorda ipponla yenen Kalender, finalde Hollandalı Kamps ile karşılaştı. Maçın altın skor bölümünde rakibinin atağına karşılık veremedi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 63 kiloda Minel Akdeniz ise ilk turda Hollandalı, ikinci turda Alman rakiplerini ipponla yenerek çeyrek ve yarı final müsabakalarını altın skorlarla kazanarak finalist oldu. Akdeniz, Alman Pohl ile yaptığı mücadelede gümüş madalyada kaldı. Erkekler 60 kiloda Salih Yıldız bronz madalya karşılaşmasında Belaruslu Kolasav'ı waza-ari puanıyla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. 66 kiloda Eren Ersoy yarı finale kadar yükseldi. Bu turda yenildi ve bronz madalya için Belaruslu D. Muzhaila'ya rakip oldu. Maçı altın skorda waza-ari puanıyla galip tamamlayan Ersoy, bronz madalyayı kazanan judoka oldu.