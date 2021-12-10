Gençler Çankaya'da sanat eğitimi alıyor

Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Piyano Atölyesi'nde geleceğin piyanistlerini yetiştiriyor.

Livaneli Kültür Merkezi'nde yer alan Piyano Atölyesi'nde yetenekli öğrencilere uzman eğitmenlerle ücretsiz ders veren Çankaya Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmalarına önayak oluyor. Müzik kulağı olup maddi durumu piyano eğitimi almaya müsait olmayan öğrencileri 2017 yılından bu yana atölyede ağırlayan Çankaya Belediyesi, öğrencileri konservatuara hazırlıyor. Piyano eğitmeni Vedat Şanlı ile piyano, solfej derslerinden oluşan eğitimlere devam eden 20 öğrencinin iyi birer piyanist olmak için var gücüyle çalıştıkları eğitimler birebir olmak üzere uygulamalı olarak sürüyor.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Yerel yönetimler olarak gençlerin iyi eğitim almaları için çeşitli olanaklar sunduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gençler bizim geleceğimiz. Onların iyi bir eğitim almaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kurduğumuz Çankaya Akademi ile gençleri üniversite ve liseye giriş sınavlarına hazırlıyoruz. Konusunda uzman eğitmenlerin verdiği derslerle sınavlara hazırlanan gençler bu hizmeti ücretsiz alıyor. Sanat alanında da gerek akademik gerekse kişisel gelişim amacıyla gençlerin yanında oluyoruz. Gençlere yönelik çalışmalarımız ve hizmetlerimiz artarak sürecek” diye konuştu.