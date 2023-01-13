Gençler, girişimciliğe yönlendiriliyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) etkin ekonomiye genç girişimciler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi"nin kapanış toplantısı ATO ev sahipliğinde yapıldı.

Ankara Ticaret Odası'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ATO İDEA ve Başkent Üniversitesi koordinatörlüğünde, etkin ekonomiye genç girişimciler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi"nin kapanış toplantısı ATO ev sahipliğinde yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in ev sahipliğinde, ATO Fuaye Alanı'nda gerçekleşen toplantıya, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ve Çankaya Kaymakamı Murat Duru ile ATO Meclis ve Komite Üyeleri ve proje paydaşları katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2 Ağustos'ta ATO'da gerçekleştirdikleri açılışın ardından projenin başarıyla yürütüldüğünü belirterek, proje kapsamında mesleki ve teknik beceri kazandırma eğitimlerinde görev alan eğitimcilerin faydalanması amacıyla yardımcı eğitici materyaller geliştirildiğini bildirdi. Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak etkin kültür endüstrilerinin her geçen gün ürün çeşitliliğinin ve ekonomideki ağırlığının arttığını kaydeden Baran, “Tüm dünyanın takip etmeye başladığı hızla gelişen bu sektördeki girişimci sayısını artırmak ekonomimiz için çok kıymetli. Etkin endüstriler sanatsal ve kültürel alanın gelişmesiyle hem fikri altyapıyı hem de nitelikli istihdamı geliştirerek, şehirlerin kültür ve sanat hayatının canlanmasına turizm ve kültürel alanlarda ekonomik hareketliliğin oluşmasına önemli katkı sağlıyor. Katma değerli üretim sağlayan etkin endüstriler alanındaki genç girişimci sayımızı artırmak istiyoruz. ATO olarak katıda bulunduğumuz bu proje ile kültür endüstrileriyle ilgili alanlarda teknik eğitim gören 16 ila 29 yaş arası gençlerimiz girişimciliğe yönlendiriliyor” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, kültür endüstrileri ile ilişkili alanlarda teknik eğitim gören 16 ila 29 yaş arası gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla başlatılan projenin gençlere yeni bir ufuk açarak etkin kültür endüstrileri alanında girişimciliği bir kariyer alanı olarak seçmeleri açısından kıymetli olduğunu belirterek, “ATO olarak ticaretin yanı sıra girişimciliği ve girişimcilik sayısını artırmayı amaçlıyor, nitelikli iş gücü ve kariyer gelişimi gibi konuları her zaman merkezimizde tutuyoruz. Bunların ticaretin gelişimi ve ekonomik kalkınmamız için olmazsa olmazlardan olduğunu biliyoruz” dedi.

Türkiye'nin, sermayesini bilgi, kültür, etkinlik gibi unsurlardan alan etkin kültür alanın gelişmesini sağlayacak insan kaynağına sahip olduğunu ifade eden Baran, “ATO çatısı altında da bu kaynaklara sahip çok sayıda üyemiz var. Bunların sayılarını artırmakla ilgili bir gayretin içindeyiz. Çünkü hep söylediğimiz gibi katma değerli üretime, katma değerli ihracata ihtiyacımız var. Başarıyla sonuçlanan bu proje inşallah artarak devam eder şehrimizin de ülkemizin de ekonomisine katkı sağlar” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu da yaptığı konuşmada, kapanış toplantısının bir sonuç değil mesleki ve teknik eğitimde dijitalleşen dünyanın temposuna ayak uydurma yolunda bir başlangıç olduğunu söyledi. Müderrisoğlu, Mesleğim Kültürüm projesinin mesleki eğitime etkin ekonomi bakış açısını tanıtan ilk proje olduğunu belirterek, “Proje ile mesleki ve teknik eğitim alanında Türkiye'nin yaptığı atılıma ivme kazandırmayı, yüz binlerce kıymetli eğitmen ve öğretmenin öğrettiği sanat ve zanaata değer katmayı amaçlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ATO'nun katkılarıyla yürüttüğümüz bu projenin Türkiye'de etkin endüstrilerin geliştirilmesi ve küresel pazarda yer edinmesi için niş bir alandaki ilk adım olduğunun bilincindeyiz. Sizlerin desteği ve teveccühü Başkent Üniversitesi YEKAM'ın bu konuda daha fazla çaba göstermesi için umut kaynağıdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ise projenin amaçlarına ve sonuçlarına değindiği konuşmasında, “Projede amaç, yararlanıcıları gençler olacak şekilde etkin endüstriler alanında programa alınacaklara girişimcilik ve eser üretme becerileri kazandırmaktı. Proje dayanışma ile ilerledi. Bakanlık desteğini verdi, akademi akademik bilgisini ortaya koydu, Ankara'da ticaretin çatı örgütü olan ATO buna iş birliğini kattı. Proje imece yoluyla hayata geçirildi” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Etkin Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Merkezin Danışma Kurulu Üyesi Dr. Erman Demir proje hakkında bilgi vererek, projeye özel içeriklerle hazırlanan www.meslegimkulturum.com web sitesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Etkin kültür endüstrilerinin mesleki, teknik ve yaygın eğitim düzeyinde desteklenmesi amacıyla geliştirilen eğitici içerikler, PDF dokümanları ile videolar katılımcılara tanıtıldı.