Gençler için ödüllü ‘Sosyal Girişimcilik Programı'

Ankara'da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmayı ve toplumsal sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçlayan Ankara Kalkınma Ajansı, ödüllü ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı' başlattı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen program ile lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin sosyal girişimcilikle ilgili farkındalıklarının, bilgi ve yeteneklerinin artırılması ve başarılı sosyal girişimcilik modellerinin desteklenerek hayata geçirilmesine destek olunması hedefleniyor. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik ekosisteminin gelişmesi için çeşitli araçlar ile düşünsel, finansal ve farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şayık, sosyal girişimcilik ekseninde Sosyal Girişim Ankara Platformu çalışmaları ve Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı ile çalışmaların hızlandığını ifade etti.

Programa başvurular 15 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılacak. Programa katılmaya hak kazanan gençlere yönelik Nisan-Mayıs aylarında eğitim programı düzenlenecek ve katılımcıların akıl hocaları ile beraber iş planlarını geliştirmeleri sağlanacak. Bu sürecin ardından Ekim ayında final etkinliği düzenlenerek, başarılı projelere ödülleri verilecek.

Programa sunulacak iş fikirlerinin eğitim, çevre, engelliler, yaşlılar, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençler ve çocuklar, mülteci ve göçmenler konuları ile doğrudan ilgili olması gerekiyor. Yapılan değerlendirme sonucu birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL ödül verilecek. Programa https://ankarakalkinmaajansi.typeform.com/to/tQj4Ke adresinden başvuru yapabilecek olan gençler, programın detaylarına ise Ankara Kalkınma Ajansı web sitesi www.ankaraka.org.tr üzerinden ulaşabilecek.