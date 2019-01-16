“Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı” başlıyor

Ankara'da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmayı ve toplumsal sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçlayan Ankara Kalkınma Ajansı, “Gençler için Sosyal Girişimcilik Programına” başlıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı “Gençler için Sosyal Girişimcilik Programına” başlıyor. Program ile lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere, gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalıklarının, bilgi ve yetenek setlerinin artırılması ve başarılı sosyal girişimcilik modellerinin desteklenerek hayata geçirilmesine destek olunması hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik ekosistemin gelişmesi için Ankara Kalkınma Ajansı olarak çeşitli araçlar ile düşüncel, finansal ve farkındalık arttırıcı çalışmalar yürütüldüğünü belirtmiştir. Şayık, sosyal girişimcilik ekseninde Sosyal Girişim Ankara Platformu çalışmaları ve Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı ile çalışmaların hızlandığını vurguladı.

Programa başvurular 15 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Programa katılmaya hak kazanan gençlere yönelik Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında eğitim programı düzenlenecek ve katılımcıların mentorlar ile beraber iş planlarını geliştirmeleri sağlanacak. Bu sürecin ardından Ekim 2019 tarihinde final etkinliği düzenlenerek, başarılı projelere ödülleri verilecek.

Programa sunulacak iş fikirlerinin, eğitim, çevre, engelliler, yaşlılar, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençler ve çocuklar, mülteci ve göçmenler konuları ile doğrudan ilgili olması gerekiyor.

Sosyal Girişimcilik Programı'nın final etkinliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucu birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL ödül verilecek.

Programa https://ankarakalkinmaajansi.typeform.com/to/tQj4Ke adresinden başvuru yapabilecek. Program detaylarına Ankara Kalkınma Ajansı web sitesi www.ankaraka.org.tr üzerinden ulaşabilecek.