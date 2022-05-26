Gençler, iklimin geleceğini konuştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Karakuş, Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde, Habitatın 81 ilden gelen genç üniversiteli gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'iklim değişikliği' konulu programa katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tarım Meclisi Başkanı aynı zamanda ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş ve Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Metin, Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde, Habitat Derneği'nin 81 ilden gelen genç üniversiteli gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen “iklim değişikliği” konulu programa katıldı.

“Söz sahibi gençlerdir”

Ankara Kent Konseyi'nin Gençlik Parkı içinde yer alan merkezinin açık alanında gerçekleştirilen programda “Geleceğin İkliminde Tarım ve Gıda” başlıklı bir konuşma yapan Karakuş, iklim değişikliğine karşı “dur” diyebilmek için önce alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledi. İklim değişikliği ile mücadelede gençlerin bilinçlenmesinin önem taşıdığına dikkat çeken Karakuş, “Türkiye'deki nüfusun yüzde 50'si 30 yaşın altındadır yani asıl söz sahibi gençlerdir. Bu konuda asıl bilinçlenmesi gereken gençlerimiz. Biz sizin izinizden yürümek zorundayız. Bu dünyayı sizlerden borç aldık. İklim değişikliğinin bizim nesilde karşılığı “iklim ısınıyor” demekti. Ancak şu anda bu konu birçok bileşeni içinde barındırıyor” diye konuştu.

“İklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör tarım”

Dünya nüfusunun giderek arttığına ve buna bağlı olarak insanın temel ihtiyacı olan gıda talebi başta olmak üzere tüm alanlarda taleplerde artış yaşanacağına dikkat çeken Karakuş, dünya nüfusunu besleyebilmek için daha fazla üretime ve kaynak kullanımına ihtiyaç olacağını dile getirdi.

“Tarım sektörü için iklim değişikliğinin mağduru diyebiliriz”

İklim değişikliğinin en önemli etkilerinin tarım ve gıda güvencesi üzerinde görüleceğine vurgu yapan Karakuş, “İklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü için iklim değişikliğinin hem suçlusu hem de mağduru diyebiliriz. Bu nedenle hem sera gazı emisyonlarının azaltılmasına hem de iklim değişikliğine uyum konusuna yönelik çalışmalar yapılması, gelecekte gıda güvencesinin sağlanabilmesi açısından kritik bir rol oynamakta. Bu nedenle gelecekte de sürdürülebilir tarım ve gıda tedarikini sağlayabilmemiz için bugünden alınacak önlemler çok değerli” dedi.

“İklim değişmiyor, biz değiştiriyoruz”

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yeni bir olay olmadığını ve iklim değişikliğinin nedenin doğa değil insanlar olduğunu söyledi. Kurnaz, “İklim değişmiyor, biz değiştiriyoruz” diye konuştu.

Kurnaz, sözlerine şöyle devam etti:

“On bin yıl sonra olur dediğimiz olaylar bile birkaç yıl sonra normalimiz olmaya başlayacak. İklim, kendiliğinden değişen bir şey değil. Bunu yapan insan ırkı. Kendi elimizle iklimi ve doğayı tüketiyor ve yıpratıyoruz. Bunu önlemek için öncelikle yapılacak şey soru sormak. Soru sormak ve sorgulamak bireysel olarak yapabileceğimiz en büyük engelleme hareketi olacaktır.”

“Birlikte adım atmamız gerekiyor”

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ceren Anadol ise yaptığı konuşmada, Ankara Kent Konseyi'nin de paydaşları arasında bulunduğu ve dünyanın ilk iklim fuarına ev sahipliği yapan “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi” ile tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmayı başardıklarını söyledi. Anadol, “Hep birlikte yükselttiğimiz ses sayesinde yalnızca Ankara'daki hanelere girmeyi beklerken, tüm Türkiye'de sesimiz duyuldu” dedi.

“Doğanın yeniden ayağa kalkması için birlikte adım atmamız gerekiyor”

Ankara Kent Konseyi olarak, Başkent için hep daha iyisini yapmak için çalıştıklarını kaydeden Anadol, “Gündemimiz hep Ankara oldu. Ancak iklim değişikliği sadece Başkent'in değil tüm dünyanın meselesi. Eskiden çiçek koparmamak çevreyi korumak demekti. Şimdi her şey değişti. Gelecek nesillerin suyunu kullanıyor, onların havasını bitiriyoruz. İklim değişiyor ve bunun ciddi bir bedeli var. Doğanın yeniden ayağa kalkması için birlikte adım atmamız gerekiyor” diye konuştu.

Programa katılan Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ise anlık katılımcı sistemle çalışan bir uygulama üzerinden gençlere iklim değişikliği hakkında sorular yönelterek verdikleri cevaplara göre iklim değişikliği konusunda gençlerle istişarede bulundu. Sunumlarının ardından konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı. Programa, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan da katıldı.