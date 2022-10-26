Gençler Kapadokya'da, kadınlar Konya'da

Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı kadınlar, şimdi de Konya'yı keşfe çıktı. Altındağlı gençlerin yeni gezi rotası Kapadokya oldu.

Altındağlıların kültür gezileri devam ediyor. Her geçen gün yeni rotalar eklenen geziler, Altındağlı kadınlar ve gençlerin büyük beğenisini topluyor. Altındağlı kadınlar Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde Konya'yı ziyaret ederken, gençler ise Kapadokya'da gönüllerince eğlendi. Kadınlar, Konya'da Japon Parkı'nda yapılan kahvaltının ardından Mevlana Müzesi, Şems Tebrizi Türbesi, Alaaddin Camii, Sultanlar Türbesi, Sultanlar Namazgâhı, II. Kılıçaslan Köşkü, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Sille'yi gezdi.

Kapadokya'nın tüm tarihi ve turistik noktalarını gezen Altındağlı gençler ise, gezi boyunca unutamayacakları deneyimler yaşadı. El becerilerini konuşturan çocuklar, Avanos'ta çömlek yapımını yakından görme ve deneme imkanı da buldu. Peri bacalarının görünümü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, kendilerine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkür ettiler.

Altındağlı kadınlar ve gençler için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Kadınlar için Konya'yı da rotamıza ekleyerek Altındağlı kadınlarımızı maneviyat dolu bir geziye çıkardık. Gençlerimiz ise Kapadokya bölgesinde geziye çıkarak, unutmayacakları anlar yaşadı. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı. İlerleyen günlerde başka şehirleri de rotamıza eklemeyi planlıyoruz” dedi.