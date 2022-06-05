Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Aktaş güven tazeledi

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda tek başkan adayı olan Mehmet Niyazi Aktaş, tekrardan 377 oy ile göreve getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Gençlerbirliği Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan Mehmet Niyazi Aktaş, 526 delegenin 377'sini alarak yeniden başkanlık görevine getirildi.

Aktaş'ın yönetim kurulu listesinde, Sinan Aydın, İsmet Beltan, Talip Çankırı, Eraslan Er, Emre Gökdemir, Murat Güneş, Kubilay Güvenç, Kadir Hatipoğlu, Murat Karahan, Cem Karakaşoğlu, Kenan Memiş, Esra Özel, Sezgin Özkan, Arif Ölmez, Mehmet Soylu, Emre Toprak, Vahit Vardar, Şahap Yaralı yer aldı.

"Kulüp sahipsiz kalmasın diye aday oldum"

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün borçlarının olduğunu bilerek göreve geldiğini ve önceki dönemde elinden geleni yaptığını belirten Aktaş, "Zor dönemde görev aldığımızın bilincindeydim ve bu yüzden aday oldum. Bu kulüp sahipsiz kalmasın, kayyum atanmasın diye aday oldum. Elimden gelen her şeyi yaptığımdan emin olabilirsiniz. Her kapıyı çaldım. Kendi işimle ilgili girmeyeceğim yerlere girip para istedim. Oyuncu para bekliyor. Oyuncuya prim vermemiz gerekiyor. Tuzlaspor maçında primler verilmedi diye ilk yarıda 4-0 mağlup oldular. Hiç oynamadılar. Sonraki maç, Bursaspor maçında primler verilmedi diye taraftara gitmediler. Önümüzde birkaç maç daha vardı ve düşme ihtimalimiz olduğu için daha fazla prim vererek ortalığı yatıştırdım. Oyuncuların sayesinde ligde kaldık fakat onların ele başları var. Onların bir kısmı gitti, bir kısmı da cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.