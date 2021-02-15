Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Ankara Eryaman Stadı'nda yapılan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasında ceza sahası çizgilerinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Yoğun kar yağışı etkisini Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında da gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle ceza sahası çizgileri karla kaplandı. Saha görevlilerinin temizle yapmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.