Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Başkent ekibi Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak. Al Karalar maç öncesi antrenmanlarını kulübün İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki takım, ısınma koşularının ardından kondisyon antrenmanları ve topla teknik çalışma yaptı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupasını kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan o maça özel çalıştıklarını hatırlatarak, “O maç bir Ankara derbisiydi, oyuncularımız iyi motive olmuştu o gün iyi oynayarak kazanmıştık. Ama ligde oynadığımız Çaykur Rizespor maçının bütün planlarını kazanmak üzerine yapmıştık ve futbolcularımız da iyi motive olmuştu. Ama maçın gidişatı, üçüncü bölgede ilk yarıda üretkenliğimizin olmayışı sonra 35. dakikada da 10 kişi kalmamız ve daha iyi oynamamız ve çok üretken olduğumuz bir ortamda golü belki bulacakken hiç olmayacak şekilde bir gol yedik ve kaybettik. Biz sezona 3 puanla girmek istiyorduk, ben oyuncu grubuma güveniyorum ve inanıyorum iyi bir aile ortamımız var. Ben bu maçın şanssız geçtiğini düşünüyorum. Bu şanssızlığın da tek sebebi bizim 10 kişi kalmamızdır” ifadelerini kullandı.

“Gazişehir Gaziantepspor maçına 3 puan için gidiyoruz”

Gazişehir Gaziantepspor maçına kazanmak için gittiklerini dile getiren Kaplan, “Ben cesaretli bir teknik adamım ve rakip kim olursa olsun planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Ondan dolayı da Gazişehir Gaziantepspor maçına 3 puan için gidiyoruz ve oyuncu grubumuza anlattık ve geçen maçtaki hatalarımızı da hatırlattık Gazişehir Gaziantepspor maçından 3 puanla dönmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bir orta saha oyuncusu ile büyük oranda anlaştık”

Gençlerbirliği'nde yeni transferlerin olacağını belirten Kaplan, “Biz 3 tane oyuncu düşünüyorduk, bir stoper, bir sol ön ve bir orta saha oyuncusu. Bir orta saha oyuncusu ile büyük oranda anlaştık inşallah hafta sonuna yetiştirmek istiyoruz. Ama diğer 2 arkadaşımız bu haftaya yetişmeyebilirler biz yine de bir sol ön ve sol stoper takıma kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantepspor'da son maçta sadece 1 Türk oyuncu vardı”

Gazişehir Gaziantep'in de lige yeni katılan bir ekip olduğunu hatırlatan Kaplan, “Onlarda bizim gibi lige yeni çıkan bir takım ve onlar yaklaşık 15-16 tane transfer yaptı. Dün Fenerbahçe maçını izledik sahada bir Türk futbolcu olarak sadece kalecileri vardı. Diğerleri 10 tane gireni çıkanı da sayarsak daha fazla yabancı oyuncuyla oynadılar. Ama biz geçen sene 2 tane Süper Lig'e yeni çıkan takımın maçı olacak biz kazanmak için oraya gideceğiz” dedi.

Cemil Usta Sezonu'nda hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirten Kaplan, “Biz hep söylüyoruz, hedefimiz iyi puanlar toplayıp takımımızı ilk 8 ve 10 arasına sokmaktır. Bu sezonu böyle bitirirsek ondan sonraki sezon da farklı ve bu sezon da farklı bir Gençlerbirliği olacaktır. Genç, dinamik, koşan, mücadele eden ve pes etmeyen bir takımımız olacak ve birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişleri de takımımızda oturttuğumuz zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacağız” şeklinde konuştu.