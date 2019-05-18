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Gençlerbirliği kupasını aldı

Spor Toto 1.

Lig'i 2. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, Adana Demirspor maçı sonrasında yapılan törenle kupasını aldı.


Geçen hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği, bugün oynadığı Adana Demirspor maçının ardından kupasını TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın elinden aldı. Seremoniye katılan Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da futbolcuların madalyalarını taktı.


Kırmızı-siyahlı futbolcular kupayı aldıktan sonra sahaya inen taraftarı ile birlikte Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı doyasıya kutladı.

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