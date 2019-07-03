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Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz ile anlaştı

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Altınordu forması giyen Sefa Yılmaz ile anlaştı.


Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Altınordu forması giyen 1990 doğumlu futbolcu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


Berlin doğumlu futbolcu daha önce Türkiye liglerinde Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında formalarını giydi. 29 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra sağ ve sol kanat bölgelerinde de forma giyiyor.

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